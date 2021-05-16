Эквадор зарегистрировал «Спутник V»

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16.05.2021, 1:20, Новости дня
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Эквадор в рамках ускоренной процедуры зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Эквадор. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек», – говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. «Одобрение «Спутника V» регулирующими органами Эквадора является важным шагом для защиты населения при помощи одной из лучших вакцин в мире, продемонстрировавшей высокие показатели эффективности и безопасности в клинических исследованиях и при массовой вакцинации», – прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Накануне министерство здравоохранения Эквадора получило одобрение Российского фонда прямых инвестиций на отправку в страну вакцины против коронавируса «Спутник V».

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.



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