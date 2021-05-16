 

Telegram заблокировал канал военного крыла ХАМАС

16.05.2021, 1:20, Новости дня
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Официальный канал военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» в ночь на воскресенье заблокировали в мессенджере Telegram.

Канал группировки «Бригады Иззеддина аль-Кассама» с более чем 176 тысячами подписчиков недоступен в Telegram по состоянию на 00.30 мск воскресенья, передает РИА «Новости».

«Этот канал не может быть показан из-за нарушения правил пользования сервисом», – такое сообщение выводится вместо содержания канала. Ранее группировка регулярно оповещала через канал о своих планах и уже осуществленных операциях.

Ранее боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив до наступления воскресенья.

В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

По данным на вечер субботы, с начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.

По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 145 человек, среди жертв 41 ребенок.

Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).



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