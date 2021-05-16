Украинская наука всегда была и будет для государства сверхважной – Зеленский

“Очень символично, что третья суббота мая у нас в стране – это и День Европы, и День науки. Оба эти праздника самом деле об одном – о прогрессе. О движении общества в одной логике с современным миром. Украинская наука всегда была и будет для государства сверхважной”, – написал глава государства.

По его словам, украинская наука получила мировую славу.

“Прежде всего потому, что работа наших ученых, их изобретения и открытия дают реальную пользу и служат именно нашему народу и нашей стране. Служат безопасности и конкурентоспособности нашего общества, эффективности институтов. Это чувствуется особенно сейчас – во время войны и защиты нашей государственности работа научного сообщества приобретает в десятки раз большее значение”, – объяснил Зеленский.

Он перечислил известных украинских ученых и выразил уверенность, что “и впредь украинские имена гордо будут звучать в разговорах о мировой науке”.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2816159321967759

Контекст:

День науки в Украине установлен в 1997 году, его празднуют в третью субботу мая. В Советском Союзе подобный праздник отмечали в третье воскресенье апреля.

Всемирный день науки отмечается ежегодно 10 ноября.

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