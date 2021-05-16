 

В РФ начались продажи фитнес-браслета Huawei Band 6

16.05.2021, 0:34, Новости дня
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Стала известна цена в РФ новой модели китайского фитнес-браслета Huawei Band 6. Она на территории РФ составляет 3 990 рублей.

Напомним, что производитель недавно объявил о старте продаж этого устройства. Наручный гаджет получил достаточно большой экран. Его диагональ составляет 1,47 дюйма. Дисплей относится к классу AMOLED и гарантирует высокое качество изображения.

По мнению экспертов, о том, что речь идет именно о фитнес-браслете, а не о полноценных умных часах, напоминает только низкая стоимость в розничной торговле. По остальным параметрам можно ошибочно принять гаджет за устройство более высокого класса. По крайней мере, об этом говорит широкий набор предлагаемых функций.



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