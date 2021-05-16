 

Google заплатит в Италии штраф в размере 102 миллиона евро

16.05.2021, 0:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Поводом для разбирательства стало заявления об отказе магазина Google Play размещать у себя сторонние приложения для поиска работающих зарядных станций, которые предназначены для обслуживания электромобилей.

Такое решение американской компании привлекло внимание антимонопольных органов Италии. В результате Google обвинили в неконкурентном поведении на рынке и наложили на компанию штрафы размере 102 миллиона долларов.

Результатом деятельности монополиста стали неоправданно предоставленные преимущества для приложений, разработанных для операционной системы Android. При этом возможности для остальных участников рынка были ограничены. Кстати, примерно 20% мобильных гаджетов в стране не используют ОС Android.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.01 / В Днепропетровской области будут судить организованную группу за насилие над детьми и детскую порнографию

11.10 / Дуда начал трехдневный визит в Украину

04.01 / “Растолстевшая” Бузова снялась в клипе на трек “Колбаса”. Продюсером выступил Шнуров. Видео

13.01 / Экс-разведчик КГБ Швец: До 20 января сторонники Трампа могут предпринять акции, подобные захвату Капитолия, а может и более опасные

14.01 / Чиновница в Югре ввела режим ЧС, чтобы помешать бизнесмену отремонтировать дорогу

30.12 / HuffPost – «сделаю всё возможное и невозможное» — Байден пообещал вакцинировать 100 млн американцев за 100 дней

10.04 / Польский депутат – Москва скорее играет мускулами, нежели готовится к агрессии

21.09 / Тихановская призвала ЕС не финансировать власти Белоруссии

07.12 / В Алжире растаскивают радиоактивные обломки, зарытые Францией в 1960-е после испытаний

04.03 / Создан робот для спасения утопающих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика