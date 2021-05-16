Google заплатит в Италии штраф в размере 102 миллиона евро

Поводом для разбирательства стало заявления об отказе магазина Google Play размещать у себя сторонние приложения для поиска работающих зарядных станций, которые предназначены для обслуживания электромобилей.

Такое решение американской компании привлекло внимание антимонопольных органов Италии. В результате Google обвинили в неконкурентном поведении на рынке и наложили на компанию штрафы размере 102 миллиона долларов.

Результатом деятельности монополиста стали неоправданно предоставленные преимущества для приложений, разработанных для операционной системы Android. При этом возможности для остальных участников рынка были ограничены. Кстати, примерно 20% мобильных гаджетов в стране не используют ОС Android.