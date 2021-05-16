Клетчатая рубашка с белыми джинсами и еще 9 образов для летней прогулки

Лето – идеальное время, чтобы запланировать свидание с давним партнером или захватывающую первую встречу при теплой погоде и в хорошей атмосфере, которая приходит с сезоном. Здесь собраны несколько интересных современных идей, которые могут вас заинтересовать, – все в разных стилях и для разных типов свиданий.

Что выбрать на свидание

Хотите надеть платье? Выберите платье-комбинацию с разрезом – оно естественно сексуально, нужно добавить пару туфель или сандалий – и готово! Еще одна идея: шикарное платье-двойка с укороченным топом и юбкой миди, добавьте эспадрильи или каблуки и сумку – и вот вам романтичный образ!

Если к платью-рубашке большого размера добавить пояс, туфли или кроссовки и сумку, получится отличный вариант для свидания после работы.

Предлагаем несколько образов, которые сегодня в моде.

Стильные образы

Черный топ в стиле нижнего белья, черные скинни, туфли на каблуках и солнцезащитные очки для сексуального образа на первом свидании. Черный топ с ремешком, белые льняные брюки с разрезами, шикарные черные туфли и черная сумка. Легкие, воздушные брюки – идеальный вариант для элегантного образа в жару. Блузка с оборками в горошек, синие джинсовые шорты с высокой талией, желтые туфли на блочном каблуке – милый и простой образ. Платье-двойка в горошек с укороченным топом и юбкой-комбинацией с рюшами, белые сандалии и белая сумка. Белая блузка на одно плечо, синее джинсовое мини и белые кроссовки – идеальный вариант для создания шикарного и комфортного образа. Белый топ, синие джинсы, коричневые кожаные каблуки, оранжевое кимоно и синяя сумка. Белое платье-рубашка с запахом, белые кроссовки, коричневая сумка через плечо для простого и очень женственного образа. Черные джинсы, белая свободная рубашка с завязками, красные каблуки и соломенная сумка. Огненно-красные туфли необязательны, но рекомендуются для последнего штриха. Синие джинсы, белый кроп-топ в горошек, белые тапочки и круглая сумка. Джинсы – это всегда вариант, но вам понадобится крутой топ, чтобы ваш образ был выдающимся. Добавьте каблуки, сумку – и вперед к любимому!

Первое свидание всегда волнительное

Независимо от вашего статуса в отношениях, подбор правильной одежды для этого случая может быть более стрессовым, чем сама встреча (в конце концов, вы хотите одеться, чтобы произвести впечатление, но вы также не хотите быть слишком формальной). Чтобы выглядеть потрясающе, выбирайте стильный наряд, который вам добавит спокойствия и уверенности.