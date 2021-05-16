Легендарные прически Брижит Бардо: фото

В шестидесятых годах прошлого столетия французская актриса, певица и модель Брижит Бардо покорила весь мир. До сих пор ее имя является нарицательным, поскольку с красотой этой великой женщины могут сравниться далеко не многие. Стоит также сказать, что она была и остается любимой не только мужчинами, но и женщинами, поскольку поистине является иконой стиля.

Челка

Брижит является одной из первых, благодаря кому вошла в моду челка. Эта деталь прически до сих пор является очень популярной (особенно в нынешнем сезоне, поскольку сейчас находится в тренде). Преимущества челки очевидны, поскольку она позволяет визуально усовершенствовать форму лица, подчеркнув преимущества и скрыв недостатки. Наверняка вы с трудом узнали в этой брюнетке светловолосую Бардо. Однако, согласитесь, что темный цвет волос ее совершенно не портит. Можно с уверенностью сказать, что титул красавицы актриса заслужила на сто процентов честно.

Повязка

Благодаря Брижит этот аксессуар стал любимым многими представительницами прекрасного пола. Повязки делают прическу аккуратной и стильной без длительного процесса укладки. Таким приемом можно также воспользоваться в случае, если вы не успели помыть голову. Однако в общем аксессуар дополняет образ и делает его целостным. Повязку можно подобрать под наряд или сделать ярким акцентом – оба варианта будут на сто процентов эффектными.

Начес

Объемная прическа всегда считалась красивой. Ее открыла для нас Одри Хепберн (в фильме «Завтрак у Тиффани»). Брижит также предпочитала этот стиль, однако она видоизменила форму, придав ей некую взлохмаченность. Это сделано специально, для получения более креативного и кокетливого стиля. Бардо не всегда собирала волосы, иногда она оставляла их распущенными, но не забывала сделать прикорневой начес на макушке.

Ракушка

Брижит предпочитала появляться на публике и на экране с пышными распущенными волосами. Однако иногда она собирала свои локоны в аккуратную стильную ракушку. Обратите внимание на то, что даже простую прическу актриса умела продемонстрировать оригинально. Чего стоит «локон страсти», который будто случайно выпущен из общей укладки.

Пикси

Прическа, которую продемонстрировала британская модель Твигги, настолько покорила Брижит, что актриса решила срезать свои белокурые локоны. Прическа выполнена безукоризненно. К тому же трудно представить модель, которая бы не подошла такой красавице. Короткая стрижка смотрится на Бардо не менее привлекательно, чем пышные волнистые длинные волосы.

Объемная прическа

Брижит настолько любила объемы, что готова была постоянно экспериментировать с разными укладками. Например, она на время отказалась от челки и сделала прическу в виде львиной гривы, с зачесанными назад и в стороны волосами. Локоны выглядят очень привлекательно, при этом также открыто лицо, что позволяет продемонстрировать и подчеркнуть красоту его черт.

Бабетта

Эта прическа была очень популярной с 60-х годов прошлого века и остается в тренде до сих пор благодаря именно Брижит Бардо (на главном фото). «Бабетта» была любимой для многих женщин, поскольку она смотрится стильно и очень эффектно. Актриса предпочитала разные варианты. Одним из них была бабетта, которая захватывала не все волосы, а только лишь половину. От этого укладка не становилась менее красивой. Мало того, такая модель позволяет продемонстрировать красоту распущенных локонов наравне с характерным пышным кругом в области макушки.

Вместо заключения

Брижит Бардо является настоящей ценительницей прекрасного. При этом она никогда не стеснялась принять во внимание оригинальные идеи своих коллег (или других профессионалов) и применить их на своей внешности. Именно поэтому ее безупречному вкусу можно доверять.