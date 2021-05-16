Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки арестовали в Нижегородской области

Задержанный по подозрению в убийстве 12-летней школьницы в Нижегородской области признался в совершенном преступлении. Он арестован по решению суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов СК РФ по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 49-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). В ходе допроса в качестве подозреваемого он дал следователям СК признательные показания, подробно сообщив об обстоятельствах совершенного им убийства», – говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК.

Выяснилось, что у него имеется непогашенная судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В ближайшее время ему предъявят обвинение, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 49-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 12-летней девочки. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в лесу в Нижегородской области.