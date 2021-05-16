Победительница Евровидения из Ирландии пошла работать в супермаркет

Победительница Евровидения-1993 ирландская певица Ниив Кавана пошла работать в супермаркет после тяжелого инсульта у мужа, музыканта Пола Мегахи.

Болезнь настигла супруга певицы в 2018 году во время выступления на концерте в Корке с другими ирландскими победителями Евровидения. Кавана узнала о случившемся от одного из сыновей, передает РИА «Новости».

«Оказалось, что у Пола был ишемический инсульт», – сказала Кавана в эфире RTE.

По ее словам, болезнь помогли выявить дети музыканта, сопровождавшие отца. Сама певица не могла быть рядом с мужем в это время, так как выступала в другом месте. Кавана рассказала, что супруг не сможет полностью восстановиться, у него нарушена речь.

Как и другие музыканты, певица лишилась дохода из-за пандемии коронавируса и невозможности выступать. Чтобы содержать семью, Кавана вместе с 17-летним сыном пошла работать в супермаркет. «Мой младший сын и я получили одинаковую работу, поэтому мы прошли один и тот же вводный день в [супермаркет] Tesco, что было очень весело», – рассказала победительница Евровидения-1993. По словам певицы, она не афишировала свою новую работу, но люди стали ее узнавать.

В феврале юморист Владимир Винокур предложил организовать финансовую помощь для артистов на государственной службе. В мае прошлого года продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса.

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах. Певец и композитор Юрий Лоза не поверил, что у Пригожина «нет в загашнике денег». В ответ Пригожин заявил, что его слова вырвали из контекста. Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты, а певец Григорий Лепс посоветовал артистам продолжать работать.

В свою очередь заслуженная артистка РФ Елена Воробей призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов. Кроме того, певица Лолита Милявская пожаловалась на «нереальные» финансовые проблемы, которые возникли у артистов в период распространения коронавируса. Певец Дмитрий Маликов сообщил о падении доходов на 80%. Оказать поддержку промоутерам и артистам призывал также телеведущий Владимир Познер.

В ноябре 2020 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российские власти пока не рассматривают меры поддержки артистов и деятелей культуры, поскольку съемки и работа театров не запрещены. В октябре президент Владимир Путин сообщил, что правительство рассматривает дополнительные меры поддержки для учреждений культуры в период пандемии коронавирусной инфекции.