“Били по ребрам и ногам, делали “слоника”. Крымчанин Чирний рассказал о пытках российскими силовиками

“Ко мне применяли спецсредства, дубинкой били по ребрам и ногам. Также делали мне “слоника” ‒ это когда внутрь противогаза задувают табачный дым, чтобы задыхался”, – сказал Чирний.

Он отметил, что, когда Россия начала оккупацию Крыма, он действительно хотел организовать сопротивление и планировал взорвать в Симферополе памятник Владимиру Ленину, но кураторов у него не было.

Предали лучшие друзья, утверждает бывший политзаключенный.

По его словам, пытки после задержания продолжались в течение двух суток, российские силовики требовали назвать организаторов украинского сопротивления в Крыму.

Чирний рассказал, что сотрудники ФСБ на допросах заставляли его дать показания против режиссера Олега Сенцова и признать его организатором сопротивления.

“Алексей говорит, что не наговаривал на Олега. Но позже все же пошел на сделку со следствием оговорив и себя, и других участников так называемой “группы Сенцова”, – пишут “Крым.Реалии”.

Контекст:

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Олег Сенцов и Александр Кольченко. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Позже Афанасьев отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками. 14 июня 2016 года его вернули в Украину.

Режиссер Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам. Верховный суд России отказался рассматривать кассацию на их приговоры. Свою вину Сенцов и Кольченко не признали.

7 сентября 2019 года Сенцов и Кольченко вернулись в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

Сенцов в 2019 году заявил, что у него нет претензий к Афанасьеву и Чирнию, которые сотрудничали со следствием. “Если хочешь быть сильным, нужно уметь прощать. Поэтому у меня нет никаких обид, претензий к Афанасьеву или даже к Чирнию. Каждый выбирает свою судьбу, Гена смог в конце концов в какой-то мере реабилитироваться. Я желаю им обоим: Чирнию – свободы, а Геннадию Афанасьеву – всего хорошего. И никаких претензий у меня нет, но это не означает, что я обязан с ними общаться”, – заявил Сенцов.

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