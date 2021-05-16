 

В Исландии продают участок, на котором в марте проснулся вулкан

16.05.2021, 0:22, Новости дня
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По ее словам, участок продается по подходящей цене и уже есть два предложения на покупку. Гудмундсдоттир отметила, что земля принадлежала ее семье на протяжении нескольких поколений. Сейчас она хочет, чтобы на этом месте построили “что-то хорошее для публики”.

Гудмундсдоттир сказала, что не пользуется землей и не заинтересована в том, чтобы заниматься туристической индустрией.

VOLCANIC VIEWS: Tourists enjoyed an explosive show by the Fagradalsfjall volcano in Iceland that has been erupting since March. https://t.co/JJlVAIxraa pic.twitter.com/qDutOaAQ6a

— ABC News (@ABC) May 8, 2021

Глава ассоциации землевладельцев Храуна, двоюродный брат Гудмундсдоттир Сигурдур Гуджон Гисласон говорил, что желающие могут приобрести как весь участок, так и его часть.

Государство не планируют покупать участок, но выделят деньги, чтобы превратить место извержения вулкана в достопримечательность. Правительство готово предоставить 70 млн крон ($564 тыс.) на создание необходимой инфраструктуры на этом объекте, если он останется открытым для публики.

Геологи прогнозируют, что извержение вулкан может продолжаться несколько лет. Сам вулкан находится в часе езды от Рейкьявика.

Контекст:

Вулкан Фаградальсфьядль проснулся вечером 19 марта. Это стало первым извержением вулкана на полуострове Рейкьянес с XII века. Примерно за четыре часа лава разлилась на площади около 200 футбольных полей, писало Reuters. Bloomberg сообщило, что посмотреть на извержение вулкана пришли тысячи людей, некоторые из них даже жарили на лаве сосиски для хот-догов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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