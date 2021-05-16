 

В США бывшего спецназовца приговорили к тюремному сроку за шпионаж в пользу России

16.05.2021, 0:22, Новости дня
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Приговор вынес окружной судья США Клод Хилтон. Прокурор добивался 17-летнего срока ареста, адвокат Дэвид Беновиц просил для Деббинса пять лет.

Сторона защиты настаивала, что Дзибински Деббинс нанес минимальный ущерб государству и что российские спецслужбы якобы шантажировали его, угрожая разоблачить его гомосексуальные связи, когда он служил в спецназе, написало агентство.

Деббинс принес извинения и сказал, что “страдал в одиноком молчании в течение 25 лет”. По его словам, он стал жертвой Главного разведывательного управления России.

Контекст:

Деббинса арестовали в США в конце августа прошлого года. Согласно обвинительному заключению, на одной из встреч с российской разведкой он принял в качестве оплаты бутылку коньяка и российскую военную форму.

Деббинс поступил на военную службу в армии в 1998 году, к этому времени он письменно обязался служить России и получил кодовое имя Икар Лесников, писала газета The Washington Post. В спецназе он прослужил до 2004 года, в ранге капитана его назначили служить в Азербайджане. Деббинса оттуда “с позором уволили” за нарушение правил безопасности, в частности за то, что перевез свою жену в Азербайджан и предоставил ей мобильный телефон правительства США, отметило издание.

В 2008 году он побывал в России и предоставил разведчикам информацию о деятельности спецназа в Грузии и Азербайджане.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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