 

В квартире в Киеве произошел взрыв, есть пострадавший – полиция

16.05.2021, 0:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа. В результате инцидента повреждены окна квартиры, а также окна соседних жилищ. На момент происшествия в помещении находился владелец квартиры, который получил травмы различной степени тяжести. Мужчину 1956 года рождения медики госпитализировали”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что не располагают информацией о других пострадавших.

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве уточнило в Facebook, что взрыв прогремел на кухне квартиры на третьем этаже девятиэтажного дома по улице Академика Вернадского, 71а.

“Произошел взрыв с последующим горением мусора на площади 1 м²”, – отметили спасатели.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/3991127234300522

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.07 / Видео: Главным врагом Лукашенко стал он сам

17.11 / Ветеран спецназа ФСБ: Поправки к закону о митингах позволят противостоять майданным технологиям

09.09 / Крупнейшие оппозиционные партии Черногории договорились о сотрудничестве

24.01 / Минздрав дал женщинам рекомендации по планированию беременности после коронавируса

11.11 / Запланирован полет инспекторов Франции над Россией

19.08 / Встреча советников глав “Нормандской четверки” состоится 28 августа

11.11 / «Оппозиционная платформа – За жизнь» стала самой популярной среди украинцев

16.07 / “Думаю, это неправильно”. Арахамия прокомментировал возможное участие Виктора Ляшко в выборах мэра Киева

01.03 / В Wintershall Dea заявили об отсутствии проблем с финансированием «Северного потока – 2»

18.09 / Глава Еврокомиссии объявила «Северный поток – 2» политическим проектом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика