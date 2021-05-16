В квартире в Киеве произошел взрыв, есть пострадавший – полиция

“По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа. В результате инцидента повреждены окна квартиры, а также окна соседних жилищ. На момент происшествия в помещении находился владелец квартиры, который получил травмы различной степени тяжести. Мужчину 1956 года рождения медики госпитализировали”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что не располагают информацией о других пострадавших.

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве уточнило в Facebook, что взрыв прогремел на кухне квартиры на третьем этаже девятиэтажного дома по улице Академика Вернадского, 71а.

“Произошел взрыв с последующим горением мусора на площади 1 м²”, – отметили спасатели.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/3991127234300522

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