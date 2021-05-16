Мнение: Неубедительная победа

Министерство обороны Израиля сообщило о том, что сегодняшней ночью из сектора Газа было выпущено около 200 ракет. 30 упали в самом секторе, около 100 ракет перехвачено израильской системой ПРО. Соответственно, порядка 70 ракет долетели. И даже неважно куда, важно, что они не были перехвачены.

Для дорогостоящей и крайне разрекламированной системы ПРО из четырех подсистем, работающих на разных расстояниях, провал одной из подсистем выглядит очевидным – 35% пропущенных ракет при не самом массированном запуске – это, безусловно, провал. А если сразу будет выпущено 2 тысячи ракет? А если это будет массированный запуск из разных точек и локаций, ракетами разных классов?

В чем-то начинает повторяться история с БЛА – относительно дешевые, но массовые налеты беспилотников из "веток и палок" ставят перед системой ПВО крайне непростую задачу, и если вместе с огромным количеством мелких беспилотников в атаку пойдут уже полноразмерные ударные летательные аппараты (беспилотные, с пилотами) – то как сумеет справиться с этой DDoS-атакой любая, даже самая высокотехнологичная система?

Стоит еще учесть, что экономика такой войны явно не в пользу обороняющегося, так как стоимость противоракет может быть выше на порядок, а значит, относительно продолжительная война в таком режиме становится выгодной для менее технологичного противника. Плюс не стоит забывать, что для уверенного перехвата используется несколько противоракет по одной цели, что делает финансовую сторону вопроса еще более убыточной для обороняющегося.

Израиль, даже справившись с нынешней проблемой, явно не смог убедить своих противников в непререкаемом превосходстве, а значит, попытки будут продолжены. Если же понимать, что Иран сегодня вплотную приближен к израильским границам, то угрозы выглядят уже достаточно серьезными.

Израиль может перехватить повестку, проведя наземную операцию и поставив более убедительную точку, чем то многоточие, которое проглядывает сейчас. Но вот риски могут оказаться слишком велики, чтобы израильское руководство пошло на них.

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