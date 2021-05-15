Мнение: Атака на прессу

Смотрю видеозапись из сектора Газа, которая зафиксировала превращение в руины здания «The media tower», где жили и работали журналисты многих международных изданий, в том числе Associated Press и Al Jazeera.

Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что это был прицельный ракетный удар именно по этому зданию. Израиль этого не скрывает, мол, в «The media tower» могли находиться склады оружия, киберцентры и узлы связи боевиков. Могли находиться, а могли, не находиться…. А вот корпункты и бюро многих мировых СМИ там работали абсолютно точно.

Похоже, что Израиль решил нанести удар именно по этому зданию, что бы журналисты вообще покинули сектор Газа.

Может, я чего-то не понимаю, но я не понимаю, почему мировая общественность не возмущается целенаправленной атакой Израиля на прессу? Почему ООН не собирает экстренное заседание Совета Безопасности? Почему ЕС не осуждает атаку Израиля на прессу? Потому что Израилю можно?

Предвижу, что меня пристыдят, мол, атака Израиля на сектор Газа – это ответ на ракетную атаку Палестины. Все правильно, первыми начали контролирующее сектор Газы палестинское движение ХАМАС и его младший собрат, запрещенный в России «Исламский джихад». Именно они с 10 мая выпустили по территории Израиля порядка 2000 ракет. Но ведь это не пресса атаковала Израиль.

Фотография отсюда

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