 

Оказалось, что люди способны развивать у себя эхолокацию

15.05.2021, 23:38, Новости дня
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Принципиально организм человека ничем особо не отличается от дельфина или летучей мыши. Поэтому при определенных обстоятельствах человек может развить у себя чувство эхолокации и пользоваться отраженными звуками для ориентации в пространстве, утверждают ученые.

Эксперименты проводили исследователи из Японии, которые предлагали добровольцам вслушиваться, как отражается высокочастотный звук от цилиндрических объектов разных размеров.

Оказалось, что со временем участники эксперимента стали лучше различать предметы по отраженному звуку. Также известно, что звуки и отраженное эхо помогают ориентироваться в пространстве незрячим. Правда, острота такого чувства у человека значительно меньше, чем у тех же дельфинов или рукокрылых.



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