Мнение: Дыра

Я крайне редко возвращаюсь к написанному, но здесь тот самый случай. Патриотически настроенные израильтяне, начитавшись рекламных листовок про "Железный купол", сообщили, что он настолько умный, что ракеты, идущие мимо населенной зоны, не трогает и не сбивает – хай себе летят.

С точки зрения террориста ситуация выглядит идеальной. Раз есть жесткий алгоритм работы "Купола", то остаётся в него лишь встроиться. Вообще, предсказуемость – это вторая глупость. А возможно, и первая. И алгоритм, позволяющий ракеты, летящие мимо жилых массивов, пропускать и не рассматривать в качестве целей – это как раз та самая "дыра", которую рано или поздно, но используют. И никакие рекламные проспекты ничего с этим не сделают.

Допустим, я террорист. И твердо убежден в том, что стрелять по жилым застройкам – это красиво и зрелищно, но неэффективно. Хотя деньги значат мало (не хватит – на святое дело всегда дадут ещё), но распорядиться ими по уму – почему бы и нет. А раз так, то продолжаем какое-то время стрелять по жилым массивам, пусть "Купол" сбивает, а израильтяне в угаре патриотизма рассказывают, какой он эффективный.

Но при этом мы берем сто ракет и снаряжаем их кустарным зарином. И с полным пониманием стреляем ими не по городской черте, а рядом. По пустырям. Но не абы каким, а с той стороны, откуда в это время суток дует ветер. Возможен такой вариант? Да легко.

Что произойдет потом, представить нетрудно. Израиль будет вынужден залить огнем и железом Газу – иначе соотечественники не поймут. Мировая общественность вначале офигеет от химической атаки, потом присядет от вида и количества жертв "ответки". Если кто-то полагает, что последует осуждение химической атаки, то думаю, он ошибается. Тут же выйдут лидеры Демпартии США и скажут, что применение химического оружия – негуманно, мы разберемся и всех накажем, но вообще-то говоря, мы давно предупреждали, что израильская военщина доиграется. Несчастные люди из Газы были вынуждены отвечать, и мы буквально только что разговаривали с руководством ХАМАС по телефону, они глубоко опечалены и гарантируют, что больше такого не повторится. А вот с Израилем надо что-то делать, они совсем с катушек слетели.

В Европах и прочих Азиях пройдут шумные демонстрации в поддержку страдающего палестинского народа и против израильской оккупации. Про химатаку все очень быстро постараются забыть, а вот про ответ Израиля – напротив. Ну, далее по обстановке. Через месяц все будут помнить, что ХАМАС и жители сектора Газа – это герои и пострадавшие, а Израиль – агрессор и убийца. ХАМАС продает медийный продукт – жертвы агрессии. И конвертирует зрелище в донаты. Это его экономика, на ней он зарабатывает. Так что 10 тысяч погибших – это гораздо зрелищнее, чем 100. А потому ХАМАС вообще не беспокоится о жертвах – напротив, каждую снимут во всех ракурсах и подробностях. Товар должен иметь максимально продажный вид.

Собственно, это к вопросу об эффективности выбранной Израилем тактики борьбы с вражескими ракетами. Пока она работает. Но это пока. Проблема в том, что сделать ее 100% эффективной – тоже, в общем-то, не выход, так как никакая система ПРО против массированного пуска все равно не устоит. А значит, решение переместилось в какую-то другую плоскость. Какую?

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