Лучше с Дзюбой! – Личное мнение

Люблю, когда в принятии важных решений люди руководствуются разумом, а не эмоциями: жена футболиста Дзюбы родила ему третьего сына.



Фото: Соцсети

Это правильное решение, Кристина. Молодец.

Ещё осенью, в разгар скандала со слитым в Сеть видео, где Дзюба занимается самоудовлетворением, я посоветовала Кристине не идти на поводу у толпы и не разводиться.

Толпе нужно развлечь себя чужой драмой, а детям нужен хороший уровень жизни, который футболист Дзюба в состоянии обеспечить.

Кристина никогда не работала и ничего из себя не представляет в профессиональном плане. Это понимаем мы с вами. Это понимает её муж. Но самое главное — это понимает сама Кристина, что выгодно отличает её от других жён футболистов.

Многие футбольные жёны, дорвавшись до денег и всего того, что на них можно купить, — шмоток, цацок, путешествий, отпиленных носов и пришитых сисек — завели Инстаграмы, пролезли в глянец, который уже никто не читает, и возомнили себя лидерами мнений.

Из интервью Артёма Дзюбы:

«Для меня это ужас. А когда жены начинают еще что-то комментировать, рассказывать, — это неприемлемо, моя половина это понимает. Когда пытаются как-то себя показать, проявить — вот, я тут, там, в этих журналах. Слушай, мы все прекрасно понимаем, почему ты в этих журналах, почему вообще интересна кому-то — благодаря мужу прежде всего, а не потому, что такая классная. Ну это же так?»



Да, Артём, это совершенно так.

То, что у бабы есть подарки от мужа, которыми можно поразить женщин, живущих от зарплаты до зарплаты, и силикон в груди, обтянутый люксовым купальником с золотыми цепями, не делает её интересным человеком.

Не быть интересным человеком — это совершенно нормально. Не всем на роду написано — быть интересными.

Плохо, когда зубодробительно скучная, пустая внутри клуша этого не понимает и пытается привлечь к себе внимание семейными скандалами, пластическими операциями, пьяными эфирами в соцсетях и прочими низкопробными глупостями.

Плохо, когда бездельница-жена вдруг решает, что, гордо послав набедокурившего мужа, она будет в шоколаде. Не будет.

Чтобы гордо послать, нужно представлять из себя нечто большее, чем набор первичных и вторичных женских половых признаков.

Кристина всё про себя понимает. Она не просто знает, что материально зависит от мужа, но и то, что, если разведётся, её детям будет хуже.

Придёт другая — моложе и красивее, чем Кристина. Родит Артёму девочку. И он с головой окунётся в новую семью, где будет новая жена и единственная лапочка-дочка, которую он будет любить больше, чем всех сыновей от Кристины вместе взятых. Кристине же останется только считать алименты.

Какими эти алименты будут, никто не знает, а в ещё одной Барановской — серенькой брошенке, которая смогла, — Россия не нуждается.

Жена Дзюбы это знает и ведёт себя рационально: не развелась, послушав моего доброго совета, а вместо этого родила.

Вот тебе второй добрый совет, Кристина: теперь роди девочку, которая станет для Артёма центром вселенной.

И не слушай все эти рассуждения про женское достоинство, феминизм и про то, что лучше быть одной, чем с Дзюбой.

Женское достоинство и феминизм — это для меня, а тебе — лучше с Дзюбой.

Не всем дана привилегия не прощать. Так выглядит правда.

Согласны? Почему?

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