Мнение: О величайшем проколе реального Штирлица

Что заставляет хороших, умных и даже талантливых людей делать скверные, грязные и подлые вещи?

По воспоминаниям современников, когда в 1970-е годы началась кампания травли академика Андрея Сахарова, с его публичным осуждением выступили не только партийные активисты и хорошо подготовленные пролетарии, но также представители родственной среды. Деятели так называемой советской культуры…

В их числе – композиторы Георгий Свиридов, Арам Хачатурян, Дмитрий Шостакович и Родион Щедрин. Кинематографисты Александр Алов, Сергей Бондарчук, Сергей Герасимов, Лев Кулиджанов, Роман Кармен, Владимир Наумов. Актёры Вячеслав Тихонов и Людмила Чурсина.

Нельзя сказать, что все эти люди были какими-то идейными противниками пацифиста Сахарова. Более того, в кулуарах и приватных беседах многие из них поддерживали диссидентов, как режиссёр Сергей Параджанов, например. А на своих кухнях могли даже ругать советскую власть, как и большинство тогдашних обывателей. Словом, в живом человеческом общении они все были нормальными, адекватными, интеллигентными людьми.

И тем не менее, когда люди с корочками пришли и предложили подписать, выступить, осудить, ни один не отказался!

Хотя брежневские времена уже были весьма травоядными в сравнении не только со Сталиным, но даже и с Хрущевым. Никому не то что срок не грозил за отказ от лицемерия, но и вообще последствия. Никакого героизма ради сохранения честного имени тогда уже не требовалось…

Но… Все послушно подписали, выступили, сказали. В том числе и всенародно любимый Штирлиц, к тому же обласканный тогдашним председателем КГБ Юрием Андроповым.

Так что же им двигало – страх, выгода, здоровый прагматизм?

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