Носим брюки в клетку с тем, что уже есть в гардеробе: 9 стильных сочетаний

Клетчатые брюки уже долгое время не выходят из моды. Они универсальный предмет гардероба, который можно носить и в повседневной жизни, и «на выход», в сочетании с балетками, грубыми ботинками и с обувью на каблуке.

Основные правила сочетания

Чтобы носить клетчатые штаны и не выглядеть странно, необходимо спланировать свой наряд до мелочей и учитывать рекомендации стилистов:

Носить брюки в клетку с однотонным верхом. Клетка сама по себе довольно активный принт и сочетать его с другими – задача не из легких. Лучше оставить эксперименты стилистам и дизайнерам, а в повседневной жизни применять проверенные временем удачные комбинации.Яркие брюки, дополненные топами или легкими блузами, подойдут для летних прогулок. Модели классических оттенков в сочетании с рубашками с длинным рукавом можно надеть в офис или на встречу с партнерами по работе.Выбор обуви к таким брюкам зависит от преследуемой цели. Туфли на каблуке сделают образ элегантным. Однотонная светлая обувь будет незаметной, а яркая станет акцентом.Важно не переусердствовать с аксессуарами, чтобы не испортить весь образ. Лучше отдать предпочтение простым и легким цепочкам, которые дополнят наряд, но не будут перетягивать все внимание на себя. Массивные браслеты можно добавлять, только если планируется прогулка с друзьями, на работе они будут неуместны. А вот широкие ремни отлично сочетаются с клеткой на штанах и добавляют образу соблазнительности.С названным принтом не сочетаются чрезмерно нарядные топы и объемные куртки.Клетка бывает разной! Стилисты разделяют ее на несколько видов: гленчек, виши, тартан, гусиная лапка и другие.

Составить лук с клетчатыми брюками новичку может быть сложно, поэтому предлагаем рассмотреть несколько стильных и комфортных образов с модным предметом гардероба.

Начнем с главного фото статьи

На нем сразу три образа из одними и теми же укороченными брюками в клетку. В первом случае они дополнены черным тонким жакетом, миниатюрной сумочкой на тонком ремешке, крупными серьгами и обувью на плоском ходу. В таком виде можно пойти на прогулку или в кино и быть уверенными в том, что ноги точно не устанут.

На втором фото те же брюки, но в этот раз они сочетаются с теплым свитером, цвет которого гармонирует с оттенком клетки. Модель оставила маленькую сумочку и серьги, но при этом заменила кеды сапогами и добавила солнцезащитные очки.

Третий образ – это гармоничное сочетание клетчатых брюк, черного топа и сапог. В этот раз в качестве аксессуаров выступает все та же маленькая сумочка, ремень и шляпа.

Для девушек с пышными формами

Брюки в клетку подходят и для стройных девушек, и для обладательниц пышных форм. Последние могут сочетать такие штаны с нейтральным верхом, к примеру, черной водолазкой с рукавами-фонариками. Чтобы не перегружать образ и не выглядеть слишком ярко, лучше отдать предпочтение «натуральному» макияжу. При желании босоножки можно заменить другой удобной обувью.

Еще один вариант для модниц «плюс-сайз»

Черно-белые штаны в клетку в этом образе уравновешиваются простым однотонным топом. В прохладную погоду можно набросить на плечи джинсовую оверсайз-курточку и обуть белые сапоги. Массивные аксессуары в таком образе будут неуместны, а вот тонкие цепочки или браслеты удачно дополнят его.

Сочетание серого с пурпурным – нежно и стильно

Легкий пурпурный топ с необычными рукавами отлично смотрится в сочетании с серыми клетчатыми брюками. Цвет туфель удачно перекликается с оттенком верха, делая образ завершенным. В таком наряде можно смело отправиться на встречу с друзьями в кафе. Если хочется добавить аксессуары, сюда отлично подойдут тонкие цепочки или небольшие серьги.

Лук подойдет и стройным девушкам, и тем, чей размер далек от S-M.

Красные брюки в клетку и черное боди – вариант для вечернего отдыха

Чтобы такое сочетание не выглядело скучным, можно выбрать боди с открытыми плечами. Дополнит образ простая цепочка, наручные часы с широким ремешком и черные ботильоны на шнуровке.

Наряд отлично подходит для вечернего отдыха. В таком случае предпочтительнее нанести яркий макияж, как у модели на фото выше.

С белой рубашкой – идеальный образ для офиса

Правильно выбранные брюки в клетку можно носить в офис и даже на официальные мероприятия. Для таких случаев подойдут неяркие серые штаны. Дополнить их можно белой рубашкой. Завершат образ грамотно подобранные аксессуары и обувь: широкий черный ремень и черные лоферы. Можно обойтись без сумочки или взять небольшую классическую модель черного цвета.

Холодно точно не будет

Теплые брюки в клетку помогут выделиться из толпы в холодное время года. Синие штаны идеально сочетаются с зеленым свитером, который одновременно выполняет две функции: создает гармоничный образ и согревает. Завершат образ грамотно подобранные обувь и сумка, оттенки которых должны сочетаться с цветом принта на одежде. К примеру, горчичные, как на фото выше. Необычный ремень делает лук расслабленным.

Зимой клетчатые штаны можно сочетать и с другой одеждой: водолазками, кардиганами, пуловерами. Их цвет может быть нейтральным, перекликаться с одним из оттенков клетки или относиться к контрастным.

Брюки с высокой талией и топ для стройных девушек

С любыми брюками с завышенной линией талии отлично смотрится укороченный верх. К примеру, топ с длинными рукавами. Если дополнить наряд грубыми ботинками на шнуровке, получится отличный образ для прогулки по городу с друзьями. В таком случае можно не уделять много времени макияжу и прическе: достаточно просто завязать небрежный пучок и нанести на ресницы тушь. Либо и вовсе отказаться от косметики.

Когда хочется еще больше клетки, покупайте костюм

Тот случай, когда клетка – настолько любимый принт, что не хочется останавливаться только на брюках. А почему бы и нет? В сочетании с синим костюмом отлично смотрится простая белая рубашка. Желтая пара обуви и клатч такого же цвета стали ярким пятном в образе.

Понизить градус «нарядности» позволила простая прическа: конский хвост. Распущенные или растрепанные волосы выглядели бы в этом случае не совсем уместно.

Будут ли брюки в клетку в моде в этом году?

Представленные модели относятся к классическим и уже несколько десятилетий не выходят из моды. В 2021 году клетка и вовсе признана одним из самых трендовых принтов сезона, поэтому можно смело добавлять необычные брюки в свой гардероб. Единственное – необходимо подобрать современный крой с учетом текущих тенденций. К примеру, брюки с завышенной талией, удлиненные с широкими штанинами или, наоборот, укороченные.

Можно ли носить брюки в клетку летом?

Конечно же, да! Клетчатые штаны отлично сочетаются с различными топами и подходят для носки в жаркую погоду. Только необходимо правильно выбрать материал, который позволит коже дышать.

Зимой же, наоборот, материал должен быть плотным и теплым, чтобы защитить от морозов и ветра.

Что нужно учесть, надевая клетчатые брюки?

Брюки в клетку не должны быть малы! В противном случае принт деформируется и образ будет выглядеть неэстетично. По той же причине лучше избегать слишком облегающих моделей.

Важно запомнить, что крупная клетка визуально полнит, поэтому такой принт подойдет только худым девушкам и тем, чья фигура напоминает перевернутый треугольник. А вот девушкам с формами лучше остановить выбор на мелкой либо «костюмной» клетке, чтобы не утяжелять нижнюю часть тела.