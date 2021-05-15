 

Сообщение о приостановке полетов иностранных авиакомпаний в Израиль опровергли

15.05.2021, 22:32, Новости дня
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Источник в сфере авиации опроверг сообщение о приостановке полетов в Израиль из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа, отметив, что иностранные авиакомпании продолжают полеты в Тель-Авив.

«Совсем нет», – сказал источник РИА «Новости» в ответ на вопрос, верна ли информация, что все авиакомпании приостановили полеты в Израиль, прозвучавшая в эфире израильских СМИ.

По его словам, на воскресенье запланированы рейсы сразу нескольких иностранных авиакомпаний, в том числе Bluebird, грузинских, турецких и болгарских авиалиний.

Ранее израильская радиостанция «Кан» сообщила, что все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в еврейское государство по соображениям безопасности из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа. По ее данным, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ, передает ТАСС.

Напомним, что американские авиакомпании United Airlines и Delta Airlines решили остановить полеты, запланированные на 12 и 13 мая в Тель-Авив.

В субботу Израиль ударом ракет разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. Днем ранее Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где были размещены серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.

Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Жертвами израильских ударов по сектору Газа, по последним данным Минздрава прибрежного анклава, стали 126 палестинцев, не менее 950 человек получили ранения.

По данным СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск»



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