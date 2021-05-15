Света лишились 40 тыс. человек в Костромской и Нижегородской областях

Из-за непогоды в Костромской и Нижегородской областях без электроснабжения остались более 40 тыс. человек, энергетики ведут восстановительные работы, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«Энергетики ведут восстановительные работы в Костромской и Нижегородской областях, где из-за непогоды происходят отключения в электросетях. В Костромской области без электроснабжения остаются около 28 тыс. человек, в Нижегородской области – около 13,8 тыс. человек», – приводит сообщение пресс-службы Минэнерго ТАСС.

Как сообщается на портале государственных органов власти Костромской области, под отключения попали жители Кадыйского, Макарьевского, Мантуровского районов. По данным администрации региона, в результате резкого усиления ветра до 30 метров в секунду произошли локальные повреждения линий электропередачи, повреждены участки кровли жилых домов, повалены деревья. По данным районных властей, пострадавших нет.

Напомним, 29 апреля центр Хабаровска остался без света из-за аварии на электросетях. Кроме того, 18 февраля из-за обильного снегопада в Сочи без света остались более 10,5 тыс. человек. Двумя днями ранее из-за рекордных морозов на юге США без электричества остались более 4 млн человек.