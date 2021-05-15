 

Украинцам и бизнесу из “красных” эпидемических зон государство выплатило более 1 млрд грн – Шмыгаль

15.05.2021, 22:30, Новости дня
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“Более 1 млрд грн уже выплатило государство людям и бизнесу, которые находились в “красных” карантинных зонах”, – написал глава правительства.

Он также проинформировал, что программой “Доступные кредиты 5–7–9%” воспользовались “уже 15 тыс. бизнесов, а общий объем выданных займов составил более 40 млрд грн”.

“Впервые малый и средний бизнес получил доступ к такому дешевому ресурсу для поддержки и развития собственного дела”, – подчеркнул Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/337211257846084

Контекст:

24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину, связанному с распространением коронавирусной инфекции. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. На 15 мая ни одного региона в “красной” зоне не осталось.

Адаптивный карантин в Украине 10 мая продлили до августа.

Программа “Доступные кредиты 5–7–9%” для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Кредиты по программе выдают 19 банков: “Ощадбанк”, “Укргазбанк”, “ПриватБанк”, “Укрэксимбанк”, “Львов”, ПУМБ, “Альянс”, “Кредобанк”, “Восток”, “Райффайзен Банк Аваль”, “Таскомбанк”, “Альфа-Банк”, “Глобус”, “Мегабанк”, “Поликомбанк”, “Креди Агриколь Банк”, “Кредитвест Банк”, “ОТП Банк” и “Агропросперис Банк”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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