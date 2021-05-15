 

Ястремская назвала последнюю историю с ней “клеветой”. СМИ писали, что запрещенные вещества попали в ее организм после секса

15.05.2021, 22:30, Новости дня
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“Вы могли видеть последнюю историю обо мне и моем деле. Решительно заявляю, что это неправда и клевета. Мои юристы свяжутся с авторами публикаций. Я уверена, что меня оправдают, после того как я представлю свое дело и доказательства на полноценном слушании. Дальнейшие процедуры конфиденциальны, я не могу больше ничего сказать”, – написала спортсменка.

Скриншот: dayana_yastremskay / Instagram
Контекст:

Ястремскую отстранили от участия в турнирах из-за положительной допинг-пробы. Международная федерация тенниса (ITF) уточнила, что допинг-пробу у Ястремской взяли 24 ноября прошлого года. Образец направили в лабораторию Монреаля. Там тест показал положительный результат – в образце нашли метаболит местеролона. Ястремская заявила, что не принимала запрещенные вещества.

Независимый теннисный трибунал отклонил просьбу украинской теннисистки разрешить ей участвовать в соревнованиях, несмотря на положительный допинг-тест.

В Федерации тенниса Украины заявляли, что полностью доверяют Ястремской и уверены, что она не принимала препараты, входящие в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне 3 февраля этого года отклонил апелляцию теннисистки о временном отстранении от турниров. Позже, 7 мая, этот суд отклонил вторую апелляцию Ястремской.

Немецкое издание Der Spiegel 14 мая написало, что запрещенные вещества в организм Ястремской попали после полового акта. Ее экс-бойфренд рассказал, что отец Ястремской просил его взять вину на себя, а также просил сдать волосы для анализа, но получил отказ.

Слушания по делу Ястремской в ITF пройдут в мае.

Ястремская родилась 15 мая 2000 года в Одессе, она является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Ястремская занимает 32-е место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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