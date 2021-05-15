 

Рябошапка: Зеленский хочет снять Сытника, я это знаю

15.05.2021, 22:30, Новости дня
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“Те законопроекты, которые сейчас Зеленский инициирует через правительство, через депутатов своей фракции в парламенте, они создают давление на Сытника. И они в любой удобный момент для Зеленского могут быть приняты. И таким образом полномочия Сытника просто будут прекращены. …Зеленский хочет снять Сытника. Я уверен в этом. Я это знаю”, – сказал экс-генпрокурор.

Он отметил, что причина – “потому что Сытнику нельзя позвонить и сказать: “Артем Сергеевич, я хочу, чтобы завтра посадили [пятого президента Украины Петра] Порошенко, условно говоря”.

Рябошапка выразил уверенность, что так президент поступает с нынешним генпрокурором Ириной Венедиктовой, то есть в стране существует “телефонное право”.

“Мне не мог давать указания. Мы определенные вопросы обсуждали, потому что он президент. Его спрашивали по определенным резонансных уголовных производством. И я давал ему разъяснения в пределах того, что позволяет законодательство по этим уголовным производствах. По Порошенко, например, та же ситуация. Я объяснял, что происходит. […] Говорить, что ты должен завтра посадить [бизнесмена из санкционного списка Вадима] Альперина, условно говоря (пусть там Альперин не обижается на меня за эту фразу), то такого не было”, – объяснил бывший генпрокурор.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

15 февраля 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №5070 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины”. В случае если документ будет принят, Сытник может быть уволен.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что утверждение законопроекта было вызвано “дырой в законодательстве и статусе НАБУ”. Министр сказал, что ее закрытие – одно из условий сотрудничества с МВФ. Он признал, что законопроект в МВФ не поддержали. Проект закона о НАБУ, инициированный Кабмином, предоставляет Нацбюро статус органа исполнительной власти и вводит новую процедуру избрания директора НАБУ, сообщил Малюська. Он подтвердил, что срок работы Сытника сократят.

16 марта Верховная Рада направила законопроект в Конституционный Суд Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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