Мнение: Эвакуации

Учеников и персонал нескольких казанских школ эвакуировали после сообщений о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке», — рассказали в мэрии.

Нескольких – это между прочим, 15 школ. И, конечно, никто не называет это терактами, так как придется распрощаться с положительной статистикой, где террористы всегда схвачены и обезврежены. А раз нет – то это и не теракт. Система работает так и не иначе.

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