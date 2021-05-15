Мнение: Кто виноват, деколонизация Африки и отзыв моряка о Кубе

1. Читатель bryan88 приводит любопытный опрос, согласно которому основная причина мусорной катастрофы в одном из главных городов Индии – не правящая партия и правительство, не Запад и не проклятое колониальное прошлое, а сами индийцы:

https://olegmakarenko.ru/2133237.html?thread=802098165#t802098165

Всё же если людям посмотреть на себя со стороны, то многие понимают, что начать нужно с себя.

У нас, конечно, не Индия, и крупнейшие города России – Москва и Петербург – выглядят достаточно цивилизованно, если только специально не выискивать помойки и пустыри.

Тем не менее, в целом по стране мусорная проблема остаётся весьма острой.

Представьте, что аналогичный вопрос проводился бы про ваше место жительства. Какой вариант выбрали бы вы?

2. Подавляющее большинство стран Африки выгнали белых колонизаторов уже более 60 лет назад:

https://www.youtube.com/watch?v=ZIc_QC0Wy6U

В одном только 1960 году, известном как Год Африки, независимость получили сразу 17 государств:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Год_Африки

К концу 1960-х уже почти весь Чёрный континент стал свободным. Худо-бедно, но государственность африканских стран состоялась.

Шестьдесят лет – это очень и очень много. В африканских условиях, с учётом раннего деторождения, это целых три человеческих поколения. Подавляющее большинство ныне живущих африканцев никогда не жили под пятой колониалистов.

Однако Африки почему-то так и не расцвела. Конечно, жизнь там тоже потихоньку улучшается, однако, за редким исключением, большинство африканских государств прозябает в условиях хтонической нищеты. От стран на столь низком старте ожидался куда более быстрый рост экономики.

В конце XX века, в первые десятилетия после освобождения, доминировала теория, что во всех проблемах виновато тяжёлое наследие колониализма. Этот тезис небезоснователен: достаточно вспомнить несчастное Конго, в котором бельгийские колонизаторы свирепствовали столь люто, что вдвое сократили местное население и повергли в состояние шока и ужаса даже соседних британских колонизаторов:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_государство_Конго

Однако сейчас на дворе всё же 2021-й год, а не 1960-й. Оправдывать текущие неудачи колониализмом — это как объявлять в 1978 году советскую бедность тяжёлым наследием царизма.

3. Весьма скептический взгляд читателя tormoz18 на положение дел в коммунистической Кубе:

Работал на линии на контейнеровозе, много раз был на Кубе. Ну и за 20 лет побывал там практически во всех странах. Кратко: Куба там самое худшее и нелепое образование, во всех смыслах. Даже при наличии денег невозможно что либо купить. Застряла где то в 50-х годах прошлого века. Объедки и мусор с судна до помойки не доезжают, даже капитан порта участвует в разборе мусора. Ну и ни разу не видел кубинца, который не ненавидит свою страну и не мечтает из неё сбежать, в любую помойку мира.

Революция на Кубе победила 1 января 1959 года. Спустя короткое время кубинские революционеры провозгласили себя коммунистами. Прошло 62 года – казалось бы, достаточный срок, чтобы коммунизм показал ожидаемые от него чудеса. Но увы, видимо, опять что-то пошло не так. Может быть, и кубинские коммунисты тоже оказались «предателями», «неправильными коммунистами»?