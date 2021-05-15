 

CNN – на Восточном побережье США первые безмасочные выходные омрачает дефицит бензина

15.05.2021, 22:18, Новости дня
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Компания Colonial Pipeline сказала о полном возобновлении работы трубопровода, однако далеко не на всех автозаправках Восточного побережья появилось топливо, передаёт CNN. Как отмечается в материале, сейчас шансы найти работающую бензоколонку — 50 на 50.

Надо признать, эти первые безмасочные выходные проходят немного сложновато из-за дефицита топлива. На следующий день после того, как система Colonial Pipeline полностью возобновила свою работу, автозаправки по всему Восточному побережью всё ещё ждут поставок бензина.

БОРИС САНЧЕС, ведущий CNN: Платформа GasBuddy, занимающаяся отслеживанием поставок горючего, сообщила о том, что по состоянию на прошлую ночь в столице страны на 88% автозаправок не было топлива. В Мэриленде и Вирджинии простои на более чем 40% заправок. Ещё более сложная ситуация наблюдается в Северной Каролине, где, по словам аналитиков, две трети бензоколонок полностью пусты.

Две трети? Вот это да. Давайте поговорим с корреспондентом CNN Наташей Чен, которая этим утром находится с нами на прямой связи из Чарльстона, Южной Каролины. Наташа, согласно свежим данным мониторинга, шансы найти работающую автозаправку составляют 50 на 50. Сейчас дела обстоят таким же образом?

НАТАША ЧЕН, корреспондент CNN: Приложение GasBuddy, о котором идёт речь, работает на основе краудсорсинга. Оно зависит от сообщений самих автомобилистов, которые описывают то, что они наблюдают на автозаправках. Принимая это во внимание, можно сказать, что на эти данные, конечно, можно в определённой степени полагаться. Сейчас шансы, по всей видимости, составляют 50 на 50.

Мы прошлой ночью проехались по Чарльстону, побывали на нескольких автозаправках. К утру на некоторые из них поступило топливо. Но не на эту заправку, что у меня за спиной. Тут ещё можно увидеть на бензоколонках жёлтые пакеты, которые говорят о том, что продажа прекращена.

Конечно же, никто не приезжает на эту автозаправку за топливом. И пока неясно, когда до них дойдёт новая поставка. Компания Colonial Pipeline сказала этим утром, что они вернулись к нормальной деятельности. Однако люди лишь через некоторое время увидят, как на бензоколонки поступает топливо.

В нашем регионе за прошедшую неделю чрезвычайное положение объявили несколько штатов, среди них — Западная Вирджиния, Джорджия, Северная Каролина и Флорида. Вчера губернатор Джорджии Брайан Кемп вновь ввёл чрезвычайное положение. Он приостановил действие налога на бензин. Теперь в его штате действуют законодательные акты, нацеленные на то, чтобы помешать взвинчиванию цен.

Несколько штатов также отменяют действующие для грузовиков ограничения по весу и размеру, чтобы иметь возможность обеспечить местных водителей как можно большим количеством топлива.

Да, существует определённое недовольство. Мы видели, как поначалу на автозаправках, где имелось топливо, были длинные очереди. Здесь же на бензоколонках, куда только что поступило горючее, длинных очередей мы не наблюдали.

Возможно, люди за последние несколько дней сделали необходимый запас. И, будем надеется, они услышали послание от руководства, от властей, которые заявили: пожалуйста, не устраивайте панику, ведь она лишь усугубляет ситуацию. Амара, Борис.

БОРИС САНЧЕС: С нами на связи из Южной Каролины была Наташа Чен. Благодарю вас.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 мая 2021 года.  
  



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