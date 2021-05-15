Мнение: Письмо: “Сразу как поженимся, готов на все”

Это феерическое письмо вам для самостоятельного разбора.

psycho_sni

Уважаемая Эволюция,

большое спасибо за разбор прошлого письма: https://evo-lutio.livejournal.com/1299527.html

Разбор очень сильно вправил мозги на тему моей мнимой популярности в прошлом и наконец разрешил загадку, как, если я была такой популярной, умудрилась так вляпаться в дисбаланс с моим минусом и его плюсом с первым браком. Надеюсь, я смогла избавиться от представления о себе как о «девушке-плюсе».

В тот же день после прошлого разбора я сказала своему австрийскому знакомому М., что нам нужно расстаться, потому что это всё некрасиво и неправильно. Я не описАлась в том письме, у меня не было иллюзий, что он справится. Он сказал, что всё понимает, и я поступаю благородно и правильно по отношению к своей и его семье и, наверное, так будет лучше. Предложил попробовать дружеское общение, например, на немецком, чтобы я не растеряла язык. Предложение было заманчивое, он идеально говорит на языке. Я пару дней подумала, не будет ли меня шатать, и согласилась.

Недели три мы общались в дружеском ключе. Меня немного шатало, хотелось перехода на личные темы, но я никак это не показывала, отвлекалась работой, которой было очень много, и учебой. Через эти три недели М. написал, что я не разрешила ему говорить о чувствах на русском, но ведь не запрещала на немецком и написал, что очень скучает и любит до сих пор. Меня зашатало, и я ответила, что на самом деле тоже скучаю. В любви не признавалась. Общение начало скатываться вновь в романтическую плоскость. Меня это расстраивало, я ругала себя за малодушие.

Через пару недель появился другой парень, О. Снова очень умный, с хорошей работой, не такой престижной, но с хорошим доходом и уже из России. С ним было тоже очень интересно. Совпало, что мне нужно было по работе в Новосибирск на неделю, а он как раз жил там. Я сомневалась, стоит ли нам видеться, он симпатичный, и я боялась потерять голову и натворить дел (переспать с ним). Но он просто прислал мне бронирование на мои даты в классном 5* отеле и сказал, что мы можем даже не видеться, если я не хочу, и что деньги за бронь не вернутся в любом случае – я приняла и приехала.

Мы увиделись три раза, много гуляли, ходили в кино и музеи во внерабочее время. Там же, в Новосибирске, я узнала, что возможно мне придется менять работу. Совпало, что мне предложили работу в клинике в Новосибирске, я немного теряла в доходе, но в целом она всё равно была хорошая. Я подумала, что можно рассмотреть, ведь город мне понравился (и О. тоже). О., которому я рассказала эту новость, молча перевел мне 50 тысяч на карту. Я не поняла, зачем. Он ответил, что понимает, если я буду без работы переходные пару недель, мне нужны будут деньги, а он хочет заботиться обо мне. Я поблагодарила, сказала, что у меня с деньгами все в порядке (это правда), и перевела деньги обратно.

Потом у меня сломался ноутбук. Я пошла в магазин купить новый, посмотрела цены, поняла, что тот, что хочу (новый макбук), если куплю сейчас – буду без денег месяц, и это был не вариант. О. позвонил и спросил где я. Я сказала, что в торговом центре на третьем этаже, скоро освобожусь. Он пришел раньше, увидел из какого я магазина выходила, начал расспрашивать, что я смотрю под предлогом того, что сам любит технику. Я в тон ему ответила, что тоже люблю технику и просто от нечего делать зашла посмотреть новые ноутбуки, не говорила про сломанный. Вскоре я уехала домой в Саранск, и через пару дней мне пришел новый макбук. Я была в шоке, мне никогда не дарили таких дорогих подарков, просила его выслать адрес, чтобы отправить его обратно, но он отказался. Я была очень благодарна и влюбилась, не из-за ноутбука, а вообще из-за всего. Но мне всё время казалось, что я ему не сильно нужна, и что он со мной общается просто, потому что скучно. Может, это был голод короны, и я хотела большего.

Мы общались, он писал, что влюблён и скучает и хочет увидеться, приезжал три раза. Но мне казалось, что это просто от скуки, чутье было такое, мне не хватало динамики, он не призывал меня развестись, я минусовала и расстраивалась, да и сомневалась, что мы друг другу подходим.

Всё это привело к тому, что через пару месяцев я предложила ему остаться друзьями, в первый раз он не согласился и сказал, что любит и хочет дальше общаться и приедет, если я не против. Но я была уже не настроена, поэтому дальше тоже всё шло вяло, и на второе предложение остаться друзьями он согласился. Скорее всего, во многом это было последствие того, что я оставалась замужем, но пыталась общаться с О. Нужно было подавать на развод, а после пробовать. Недавно О. писал, что не хотел наседать с разводом, чтобы не навязываться и не давить, а получилось, что я подумала, что ему ничего не нужно, и он сожалеет об этом и хочет попробовать снова.

Я продолжала пытаться восстановить отношения с мужем, разговаривала с ним, надеялась, что мы выйдем из пике, в которое входили.

Муж у меня красивый по словам знакомых, и я тоже так думаю, обаятельный, улыбчивый, добрый, ласковый, но он не хочет детей. Точнее, говорит, что хочет, наверное, чтобы не расстраивать меня, под щипцами, а на деле… С сексом всё было не так плохо, как могло показаться из прошлого письма, в некоторые месяцы мы попадали в нужные даты в последние 3 года. Но детей не было. После прошлого разбора я от него отстала с сексом и деланием детей, совсем отстала. Всё вроде начало налаживаться, он сам даже спрашивал про нужные даты, и мы в эти дни занимались. И с оргазмом проблемы прошли. Но я так и не забеременела.

Бесплодие с первым мужем мне ставили просто потому что я не беременела, хотя мы не предохранялись. Сейчас я обследована полностью, проблем со здоровьем нет.

Муж очень талантливый художник, и это не только моё субъективное мнение. Но он очень неорганизован. Он не занимается своим продвижением, я помогала ему с этим, делала ему сайты и рекламные брошюры. Я его всегда поддерживала, покупала ему всё дорогое, профессиональные материалы, всё что нужно для работы. Потратила много денег и ничуть не жалею, помогала деньгами и с лечением его маме, покупала подарки его брату и сестре и их семьям. Мне кажется, я нормально вкладывалась в эти отношения, поэтому сейчас мне проще – я знаю, что делала всё, что могла для него. Все проблемы, которые у нас были – отсутствие детей и моё желание вернуться в Австрию. Он всегда мне говорил, что тоже хочет и то, и другое, но ничего не происходило.

Я устала ждать. Всё это время, что я ждала, и в которое начала, видимо, искать замену мужу, я пила успокоительные (легкие, никому об этом не говорила, чтобы не бравировать) и не могла спокойно жить. Меня мучило чувство вины из-за общения с другими и расстройство, что муж не хочет ничего делать.

Я подала на развод. Это решение далось очень нелегко, но я поняла, что дальше тупик. Сейчас я жду суда, это формальности, потому что у нас есть общее имущество, купленное в браке, но покупала его я, и он не претендует.

Но он (муж) всё время пишет и звонит, приходит, пытается вернуться и говорит, что он всё понял, что он был плохим мужем, что он всё исправит. Что он начал оформлять переезд в Австрию и занимается решением вопроса с детьми (обследуется, готовится к ИКСИ). Я его до сих пор люблю, по привычке скорее, но не верю ему, потому что всё это слышала и не видела никаких действий. Всё осложняется тем, что у нас есть кошка, мейн-кун – может смешно прозвучать, но я люблю кошку, как ребёнка, а она сильнее привязана к нему, и он к ней. Поэтому я отдала кошку ему, она теперь живёт с ним, и я до боли по ней скучаю. Но я знаю, ей так будет лучше, да и он обожает её, я не могу их разлучить.

Когда появился О., я сразу сказала М. из Австрии, что всё. Также написала и самому О., когда появился другой. Я сейчас хорошо общаюсь с ними, М. я уважаю, О. тоже.

М. периодически пишет намеками на чувства, О. тоже, но я не поддерживаю. После О. был ещё один, хороший с высокой должностью, симпатичный, после знакомства со мной подал на развод с женой, сказал, что давно к этому шло, сделал предложение, сказал, что хочет детей, дарил подарки, хотел подарить квартиру в Питере, если выйду за него замуж, я отказалась. Ему было почти столько же лет, как моему первому мужу, на 15 лет старше меня и с тремя детьми в прошлом браке, и я не решилась. Он стал меня преследовать, благо он живет в Питере, а не в Саранске, пришлось его заблокировать. Были и другие, кому я нравилась и кто нравился мне, но не складывалось.

Потом появился А. Тоже умный и симпатичный, разведенный, ровесник, дочь 4,5 года с бывшей женой в Питере, сам он оттуда же, сейчас живёт в Новой Зеландии. Познакомились в интернете. Он очень интересный собеседник, с ним весело, классно. Он умнее меня, крутой профессионал в своей сфере (прикладная физика), мне придётся за ним сильно тянуться, чтобы догнать, и это здорово. Он мне понравился, и мне хотелось понравиться ему, и вроде бы получилось – через две недели после нашего знакомства в интернете он прилетал в Питер, когда я была там по учебе.

Он познакомил меня с родителями, родителям я понравилась (с его слов очень), они мне тоже очень, оба тоже физики, я привезла им и его братьям подарки, и дочери тоже. Подарила А. билеты для него и дочки в парк аттракционов и зоопарк, он предложил пойти нам втроём, купил билеты мне, был отличный день. С дочкой у меня вроде установились хорошие отношения, она очень клевая – ласковая, умная, любознательная, улыбчивая. Мы несколько дней гуляли вместе и она, порой, ошибаясь, называла меня мамой и залезала на руки ко мне обниматься. У А. были счастливые глаза, когда мы шли втроем за руки. Я тоже в восторге от малышки, люблю детей очень. Он сделал мне предложение и предложил переехать к нему. Сказал, что хочет детей со мной и забрать Иру (дочь), чтобы жить с нами. Я сказала, что она замечательная девочка, я ее уже люблю и буду счастлива жить с ней, если его бывшая жена отпустит дочь в НЗ.

В сексе, как мне кажется, у нас с А. всё очень хорошо сложилось. Он говорит о том, что он никого никогда не любил и не хотел так. Я отвечаю ему тем же. Я счастлива с ним. А. очень вкладывается, ищет мне работу по знакомым в НЗ, дарит подарки, присылает цветы. Я сказала ему о своих проблемах с беременностью и предупредила, что может не получиться и придётся как-то иначе – суррогатное материнство, ЭКО или ещё что. Он сказал, что хочет начать пробовать со мной детей, сразу как поженимся и готов на всё. Я тоже стараюсь не отставать, и заботиться о нем и его семье как могу.

Вроде всё замечательно, но меня ужасно удручает, что у меня уже два раза не сложилось с замужеством и детьми, и порой на меня накатывает отчаяние, что вообще не получится, что я Штурман и Училка, что все мужчины со мной становятся несчастливы со временем, и мне хочется тогда быть одной. Стараюсь бороться с этим, отвлекаться на работу и учебу, мне многое нужно будет подтянуть чтобы работать врачом за границей.

Я надеюсь написать Вам следующее письмо уже из счастливого брака с ребенком.

Ещё раз спасибо за Ваш бесценный блог.

С огромным уважением,

Зоя.