 

Пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» впервые показали фигуру «Звезда Давида»

15.05.2021, 21:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В субботу на подмосковном аэродроме Кубинка праздновали 30-летний юбилей пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи».

Праздничное авиашоу ознаменовалось премьерой построения «Звезда Давида», которое ранее не выполнялось ни одной пилотажной группой мира.

Шестиконечная звезда в виде двух наложенных друг на друга треугольников считается главным еврейским символом и помещена на флаг Государства Израиль. При кажущейся простоте гексаграммы Звезду Давида непросто выстроить из самолётов. Даже пилоты «Хейль-ха-Авир» – ВВС Израиля, ни разу не смогли этого сделать.

«Русские витязи» выступают на авиашоу на шести тяжёлых истребителях Су-27. Они неоднократно пробовали на тренировках выстроиться в гексаграмму, но без самолётов, символизирующих скрещения треугольников, фигура выглядела как круг. На помощь «Витязям» пришли старые товарищи из группы «Стрижи». Они поместили свои МиГ-29 внутрь звезды и фигура получилась. В субботу, 15 мая, построение впервые показали зрителям в небе над Кубинкой.

Премьеру построения лётчики посвятили израильским пилотам, которые на этой неделе провели виртуозную воздушную операцию против террористической группировки «ХАМАС». Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин высоко оценил дружеский жест русских коллег: «В субботний день я увидел на экране, как над русским аэродромом парит могендовид, безупречно выстроенный из истребителей двух разных типов. Я заплакал от эмоций и сожаления, что мог увидеть это лишь на видео».

В следующий раз «Звезда Давида» может быть показана на авиасалоне «МАКС-2021» в Жуковском, если эпидемия не помешает его проведению.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.11 / Последствия смертельной аварии в Санкт-Петербурге попали на видео

13.08 / Мнение: Путину конец, Россия рухнула, Росстат сообщил о самых больших потерях за 11 лет!

21.07 / Создатели приквела “Игры престолов” подбирают актеров на главные роли

22.03 / Мнение: Как Латвия променяла свою промышленность на шествие памяти служащих СС…

27.01 / В клинике в центре Москвы избили хирурга

24.12 / ХОЧЕТ ЛИ КИТАЙ ПРАВИТЬ МИРОМ?

15.11 / Русскоязычные СМИ Белоруссии

23.12 / В центре переработки отходов под Москвой нашли труп младенца

10.02 / Зеленского предупредили об “ужасающих” последствиях отказа от российской вакцины

03.08 / Дочь Ларисы Гузеевой полностью разделась ради пикантного фото в ванной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика