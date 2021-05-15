Пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» впервые показали фигуру «Звезда Давида»

В субботу на подмосковном аэродроме Кубинка праздновали 30-летний юбилей пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи».

Праздничное авиашоу ознаменовалось премьерой построения «Звезда Давида», которое ранее не выполнялось ни одной пилотажной группой мира.

Шестиконечная звезда в виде двух наложенных друг на друга треугольников считается главным еврейским символом и помещена на флаг Государства Израиль. При кажущейся простоте гексаграммы Звезду Давида непросто выстроить из самолётов. Даже пилоты «Хейль-ха-Авир» – ВВС Израиля, ни разу не смогли этого сделать.

«Русские витязи» выступают на авиашоу на шести тяжёлых истребителях Су-27. Они неоднократно пробовали на тренировках выстроиться в гексаграмму, но без самолётов, символизирующих скрещения треугольников, фигура выглядела как круг. На помощь «Витязям» пришли старые товарищи из группы «Стрижи». Они поместили свои МиГ-29 внутрь звезды и фигура получилась. В субботу, 15 мая, построение впервые показали зрителям в небе над Кубинкой.

Премьеру построения лётчики посвятили израильским пилотам, которые на этой неделе провели виртуозную воздушную операцию против террористической группировки «ХАМАС». Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин высоко оценил дружеский жест русских коллег: «В субботний день я увидел на экране, как над русским аэродромом парит могендовид, безупречно выстроенный из истребителей двух разных типов. Я заплакал от эмоций и сожаления, что мог увидеть это лишь на видео».

В следующий раз «Звезда Давида» может быть показана на авиасалоне «МАКС-2021» в Жуковском, если эпидемия не помешает его проведению.

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