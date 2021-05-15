Американские ученые напечатали транзистор на бумажной подложке

В специализированном издании Nature Electronics описана новейшая технология производства транзисторов. Как сообщает автор публикации, американские специалисты сумели напечатать его на бумажной подложке, которую очень легко утилизировать.

Данная технология отлично подойдет для массового производства одноразовых электронных устройств, отмечают эксперты. Например, их можно использовать в течение нескольких месяцев или полугода, после чего пустить в переработку без каких-либо последствий для экологии и значительных затрат.

Напомним, что одной з самых больших проблем современной электроники является сложность при утилизации устройств, которые уже не используются.