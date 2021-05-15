Специалисты из Facebook научили искусственный интеллект забывать ненужную информацию

Как известно, одной из главных особенностей искусственного интеллекта является его способность к самообучению, которая, в свою очередь, обеспечивается бором информации о предыдущих действиях и их результатах.

Однако очень часто собранные данные не представляют собой никакой ценности, говорят разработчики из компании Facebook, которые обучили ИИ стирать ту информацию, что не используется на протяжении длительного времени.

Раздел памяти обустраивается в виде ячеек с ограниченным «сроком годности». Если оказывается, что на протяжении длительного времени информация из какой-либо ячейки не была затребована, она просто автоматически стирается с диска. Таким образом, ИИ хранит только нужные данные.