Мнение: Новые времена – новые Золушки

Из блога Николая Подсокорского, грех было не утащить. “Amazon Prime выпустил новую экранизацию сказки «Золушка». Вот так теперь выглядит добрая фея, в соответствии с канонами новой этики”.

Должен сказать, что не испытываю праведного возмущения. Даже скажу, что что-то в этом есть! Фея (или фей?), на мой взгляд, неплоха. Не все то, что кажется издевательством, на самом деле им является – возможно, это мы сами чересчур категоричны.

Ну а кроме того – прочел сегодня в “Эксперте” весьма занятную информацию: “Надвигаются времена еще более грандиозные. По прогнозам демографов, в ближайшие 30 лет население Африки увеличится на устрашающие 3 млрд. человек. Если это произойдет (а текущая демографическая структура отдельных стран этому очень способствует), то к 2050 году население мира будет на 40% состоять из населения Азии, на 40% – из населения Африки, и еще по 10% займут Латинская Америка и тот самый Запад. Только задумайтесь: численность населения колыбели всей мировой в ее нынешнем состоянии цивилизации будет составлять всего десятую часть населения Земли, жаждущего благ этой самой цивилизации”.

Недурно звучит. Если иметь в виду такие матаморфозы, то у всего этого массового “прогиба” под “движение BLM” обнаруживаются весьма и весьма далекоидущие смыслы, а именно: это попытка нынешних западных элит, пока еще у них есть власть, по максимуму заранее ПОДСТРОИТЬСЯ под будущую “черную диктатуру”. А заодно – в чем-то даже благородная попытка СПАСТИ какие-то художественные реликты прежней, уходящей в небытие “белой цивилизации”, вроде той же сказки “Золушка”. Мол, если ее (и все прочие “Ромео и Джульетты” и войны Алой Белой Розы) заранее максимально ОЧЕРНИТЬ и впарить будущим властелинам мира как ИХ (да-да, мы это в детстве смотрели, там наши играют!) – то таким образом к 2050 году, может быть, удастся сохранить ХОТЬ ЧТО-ТО из “белого наследия”. “Пожертвовать частью, чтобы сохранить хотя бы упоминания”, вместо будущих “Сказаний о Земле Африканской”.

То есть, пока недальновидные обыватели кидают тапками в “очернителей”, обвиняя их “в глумлении над культурным наследием” и “потакании низменным вкусам малообразованных негров” – очернители делают прямо противоположное!

Нам тоже так надо: снять, например, “Тараса Бульбу” или “Преступление и наказание” – и чтобы во всех главных ролях чукчи и тувинцы. А то ведь не сохраним мы в веках ни Николая Васильевича, ни Федора Михалыча.