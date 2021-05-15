Доктор Агапкин о связи КОВИД и проблем со зрением: как сохранить здоровье глаз

Плохое зрение – бич 21 века. Факторов, ухудшающих зрительную функцию, довольно много. Однако защитить глаза вполне реально. Для этого необходимо следовать некоторым простым рекомендациям и правилам. Эксперты рассказали, как уберечь зрение при длительной работе за компьютером. Доктор Агапкин прокомментировал влияние КОВИД-19 на зрительную функцию человека.

Зрение и COVID-19

Доктор Агапкин рассказал, что проблемы со зрением могут возникнуть прежде всего после заражения коронавирусом. У человека может наблюдаться сужение полей зрения, покраснение глаз (особенно по утрам), слезотечение. Последний фактор наблюдается при резких перепадах температуры. Часть пациентов жалуется на симптом “сухого глаза”, катаракту.

Доктор отметил, что в худших случаях может возникнуть даже слепота. Например, это происходит при блокировке тромбом сосудов глаза. Врач порекомендовал лицам, столкнувшимся с проблемами со зрением после COVID-19, немедленно посетить офтальмолога и разобраться в проблеме вместе со специалистом. Само по себе зрение не восстановится.

Работа за ПК

Довольно часто проблема со зрением возникает из-за длительной работы за ПК. Люди ощущают сухость глаз, сосуды увеличиваются в размерах, белки краснеют. Для минимизации рисков глазам необходимо дать необходимый отдых. Перенапрягать органы зрения не стоит.

Часто усталость возникает из-за плохого монитора. Проблема может проявляться в уменьшении остроты зрения, качестве фокусировки на деталях, появлении ощущения “песка” в глазах. Вариант действий только один – нужно покупать качественный монитор. Скупиться на оборудовании не стоит в принципе.

Также очень важно следить за правильным освещением. При грамотном подборе света человеку даже удастся уменьшить уровень общей усталости.

Нужно также следить и за расстоянием от монитора до глаз. Правило действий простое. Следует вытянуть руку и зафиксировать экран компьютера в районе кончиков пальцев. Располагать устройство ближе не стоит.

Естественно, не стоит забывать и про перерывы. Каждый час необходимо делать короткие паузы на 5-7 минут. Этого времени вполне хватит для отдыха глаз.

Улучшение зрения – советы врачей

Медики рекомендуют также моргать с повышенной частотой. Это увеличит эффективность увлажнения слизистой. По возможности стоит отказаться от контактных линз в пользу очков. Нагрузка на зрение уменьшится. Не стоит также направлять поток воздуха от вентилятора в лицо. Это увеличивает сухость глаз.