В США назвали отличие между Путиным и Байденом

Зрители телеканала Fox News согласились с мнением историка Виктора Хэнсена, призвавшего президента США Джо Байдена «не провоцировать» российского лидера Владимира Путина, отметив, что он очень осведомлен и активен.

Так Хэнсон прокомментировал новость о хакерской атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США компанию Colonial Pipeline, передает РИА «Новости».

В комментариях под выпуском американские пользователи обсудили различия между лидерами двух стран.

«Это Байден-то стал жестким? Если ему запретить плагиатить жесткие выражения о РФ его предшественников, то президент вовсе потеряет дар речи», – ответил irishfreedom888.

Многие читатели предположили, как произойдет будущая встреча двух президентов.

«Я уверен, что Байден скажет Путину прекратить все это, как и Обама. Бьюсь об заклад, Путин уже испугался!» – написал с иронией freethinker438.

«Путин троллит правительство США и тонко дает понять, что весь мир знает, что Байден стар и никогда не согласится на теледебаты в прямом эфире», – отметил af_1976.

Ранее Байден заявил, что не считает Кремль причастным к инциденту, однако допустил, что атаку могли совершить находящиеся на территории РФ хакеры. Он пообещал поднять этот вопрос при встрече с Путиным.

Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, заявила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.