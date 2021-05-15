 

Байден поддержал право Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов

15.05.2021, 21:36, Новости дня
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Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подтвердил поддержку права Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов.

Отмечается, что также президент США выразил обеспокоенность относительно безопасности журналистов.

В свою очередь официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус сообщил, что радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 2,8 тыс. ракет. По его словам, 430 из них упали на территории Газы, причинили там ущерб и привели к жертвам и пострадавшим. «Армия в свою очередь поразила 672 военные цели в секторе», – добавил он, передает ТАСС.

Накануне в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».

Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.

По данным СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».



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