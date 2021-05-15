 

Рябошапка: Не считаю правильным, чтобы Зеленский оставался на должности президента

15.05.2021, 21:35, Новости дня
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Речь об этом зашла после вопроса о том, что должно произойти, чтобы Рябошапка вернулся в команду Зеленского.

“Это вопрос, который имеет один ответ. Наверное, ничего не сможет меня сегодня вернуть в команду Зеленского. Это первое. Второе – я не считаю, что было бы правильным, чтобы Зеленский оставался на должности своей далее”, – сказал экс-генпрокурор.

Он считает, что “речь может идти не об импичменте, а о том, чтобы Зеленский понял, что это не его все-таки, что была своего рода ошибка и он не сможет оправдать надежд людей на изменение правил и на разрушение олигархически-клановых отношений в политике” Украины.

“Все-таки победа Зеленского – это не победа Зеленского над [пятым президентом Петром] Порошенко, это все-таки победа за будущее. И люди просто не могли больше жить по старым правилам. Он эти надежды уже реализовать не сможет. Поэтому было бы справедливым, по крайней мере в отношении тех 73% людей, которые за него проголосовали, честно сказать: “Я не смог”, – объяснил Рябошапка.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Рябошапка проработал на должности генпрокурора полгода. Зеленский назначил его генпрокурором 29 августа 2019 года. 5 марта 2020 года Верховная Рада приняла постановление о недоверии ему. Зеленский заявил тогда, что Рябошапка не показал результат. Сейчас Офис генпрокурора возглавляет Ирина Венедиктова, которую президент назначил на эту должность 17 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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