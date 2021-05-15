 

В Зимбабве 66-летний мужчина стал отцом 151 ребенка. В июне он планирует завести 17-ю жену

15.05.2021, 21:34, Новости дня
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Ньяндоро из района Мбире называет свою полигамную семью “проектом, который начался в 1983 году и закончится в день его смерти”.

Сейчас 50 его детей учатся в школах, шестеро служат в национальной армии Зимбабве, двое стали полицейскими, а 11 работают в других сферах. Ньяндоро выдал замуж 13 дочерей, 23 его сына уже женились. Один из сыновей пошел по стопам Ньяндоро и завел четыре жены, отметила газета.

Мужчина сказал, что “проект” начал приносить плоды. Дети ежедневно дарят отцу подарки и помогают деньгами. Каждый день Ньяндоро сидит в центральном сарае, а жены приносят ему еду. Они стараются готовить самую вкусную пищу, потому что мужчина ест только то, что ему нравится, а невкусные блюда выбрасывает. Ньяндоро объяснил, что жены не обижаются на такое поведение и учатся готовить лучше.

Последний раз Ньяндоро женился в 2015 году. Он планировал обзавестись еще одной супругой, но не мог из-за финансовых проблем. Теперь мужчина планирует жениться 17-й раз и уже нашел подходящую кандидатуру в столице Хараре. Свадьбу назначили на июнь. Если бы не временные экономические трудности, все было бы иначе. Как утверждает Ньяндоро, у него могло быть около 30 жен и более 200 детей.

За последние шесть лет он стал отцом 22 детей и не собирается останавливаться, подчеркнул многоженец. Мужчина признался, что чувствует себя таким же энергичным, как в 18 лет. Он исполняет супружеский долг в среднем с четырьмя женами за ночь. Это занятие он называет “своей работой”, других обязанностей у Ньяндоро нет.

Семья Ньяндоро в основном занимается сельским хозяйством. Недавно правительство выделило ему дополнительные 93 гектара земли недалеко от гор Мвурви.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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