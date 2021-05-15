 

В Индии признали, что сбрасывали в реки тела погибших от СOVID-19

15.05.2021, 21:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Индийский политика Манодж Кумар Сингх написал главам районов Индии указал, что администрация располагает информацией о том, что тела умерших от COVID-19 или любой другой болезни выбрасывали в реки вместо того, чтобы утилизировать их в соответствии с ритуалами.

В результате этого во многих местах в реках находили тела, процитировало Reuters Сингха.

Политик в обращении к представителям местной власти заметил, что тела могли выбрасывать в реки из-за нехватки средств на дрова для кремации, религиозных убеждений в некоторых общинах и от страха заболеть.

Чиновник попросил руководителей на местах проследить, чтобы тела больше не выбрасывали в воду. Правительство штата по его информации, заплатит бедным семьям по 5 тыс. рупий ($68) на захоронение погибших. Полиции поручили патрулировать реки, чтобы туда снова не выбрасывали тела.

Контекст:

Газета The Times of India 10 мая писала, что в реке Ганг в индийском штате Бихар нашли как минимум 30 тел людей, умерших от COVID-19. Местные жители говорили о 100–150 телах в реке.

По данным сайта Worldometers, Индия – третья страна в мире по числу летальных случаев от COVID-19 за все время пандемии. С 12 апреля Индия находится на втором месте в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

В Индии в течение почти двух недель официально регистрируется около 4 тыс. смертей от COVID-19 каждый день. Эксперты в области здравоохранения говорят, что число жертв может быть намного выше из-за плохого тестирования в сельских районах и других факторов, написало Reuters.

На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии произошла вспышка мукормикоза. С марта 2021 года в стране фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.02 / Турецкую противокорабельную ракету испытали в Черном море

05.12 / Стало известно о возвращении трубоукладчика «Фортуна» в порт Висмар

15.07 / Производители предупредили о возможном дефиците лекарств

27.01 / Аккаунты Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы

26.02 / В Украине за второй день вакцинации сделали 1,2 тыс. прививок от COVID-19 – Степанов

08.07 / Защита обжаловала арест Сафронова

24.10 / “Шахтер” в большинстве не смог обыграть “Ворсклу”, единоличным лидером УПЛ стало “Динамо”

22.07 / Завершилась внезапная проверка боеготовности войск

27.08 / Американский ветеран указал на уязвимость РФ в случае войны с НАТО

13.09 / 12 сентября в ходе массовых протестов в Беларуси задержали 114 человек – МВД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика