В Индии признали, что сбрасывали в реки тела погибших от СOVID-19

Индийский политика Манодж Кумар Сингх написал главам районов Индии указал, что администрация располагает информацией о том, что тела умерших от COVID-19 или любой другой болезни выбрасывали в реки вместо того, чтобы утилизировать их в соответствии с ритуалами.

В результате этого во многих местах в реках находили тела, процитировало Reuters Сингха.

Политик в обращении к представителям местной власти заметил, что тела могли выбрасывать в реки из-за нехватки средств на дрова для кремации, религиозных убеждений в некоторых общинах и от страха заболеть.

Чиновник попросил руководителей на местах проследить, чтобы тела больше не выбрасывали в воду. Правительство штата по его информации, заплатит бедным семьям по 5 тыс. рупий ($68) на захоронение погибших. Полиции поручили патрулировать реки, чтобы туда снова не выбрасывали тела.

Контекст:

Газета The Times of India 10 мая писала, что в реке Ганг в индийском штате Бихар нашли как минимум 30 тел людей, умерших от COVID-19. Местные жители говорили о 100–150 телах в реке.

По данным сайта Worldometers, Индия – третья страна в мире по числу летальных случаев от COVID-19 за все время пандемии. С 12 апреля Индия находится на втором месте в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

В Индии в течение почти двух недель официально регистрируется около 4 тыс. смертей от COVID-19 каждый день. Эксперты в области здравоохранения говорят, что число жертв может быть намного выше из-за плохого тестирования в сельских районах и других факторов, написало Reuters.

На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии произошла вспышка мукормикоза. С марта 2021 года в стране фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19.

—