Мнение: Программа “Лояльный гражданин”

Увольнение работников метрополитена по политическому обвинению — это, конечно, новая вершина, которую берет кремлевский террор в стране. Ну, или новый уровень дна — это как воспринимать происходящее.

Суть дела проста — работникам московского метро, зарегистрировавшихся по призыву Волкова на виртуальный протест, предложено уйти либо по собственному желанию, либо по статье. В любом случае никаких иных вариантов им не предложено — только вон из профессии.

Лояльность важнее профессионализма — для современной России это уже норма. Если аварию на объекте инфраструктуры или жизнеобеспечения устроит верный путинец, пострадавших должна греть мысль: если бы не он, то здесь давно бы хозяйничали солдаты НАТО. Не знаю, кто как, но когда я сажусь в поезд, меня интересует только один вопрос — вопрос профессионализма бригады. А кому они верят, кого слушают и даже с кем спят — вопрос, к делу в данном случае совершенно не относящийся. Но у фашизма своя логика, а потому людей вышвыривают.

У происходящего есть и еще одно измерение. Власти на полном серьезе рассматривают введение «базового дохода» – такой своеобразной социальной подачки. Штука вроде бы очень важная и нужная, поддержать бедных — святое дело. Правда, стоит вспомнить, что в Союзе (а он был куда как более социальным государством, чем путинская мафия стейт) никакого дохода «просто так» не было. Были льготы, были пособия тем, кто выполнял социально значимую работу — сидел в декрете, к примеру, но за так никому ничего не раздавали. И совсем не зря — всё, что «за так» человек начинает воспринимать как само собой разумеющееся и теряет стимул к развитию. Черное и маргинальное население США, сидящее поколениями на вэлфере — прекрасная иллюстрация, чего именно хотят добиться социальные селекционеры здесь.

Однако «за так» ничего не бывает, а потому неизбежно будут введены критерии, по которым русский негр будет получать пособие, а по которым — извини, но недостоин.

И уже понятно, что именно лояльность будет ставиться во главу угла. Причем не просто показная вроде утренней речевки на камеру смартфона, отправленной в центр социальной защиты. Кстати, что-то подобное уже практиковалось во время собянинских самоизоляций — люди должны были отсылать свое фото по соответствующему адресу регулярно и без просрочек, иначе — санкция.

Лояльность будет измеряться и выполнением решений и распоряжений власти. Укололся скрепной вакциной — минус пять к интеллекту и минус десять к здоровью. Зато плюс двадцать к тупости и еще плюс десять к лояльности. Общий баланс — положительный. Получите ваш базовый доход за текущий месяц. Отрицательный баланс — извини, придется потерпеть. Три месяца подряд в минусе — слишком умные нам не надобны, нам надобны верные. До свидания, гражданин. Могут, кстати, и гражданства лишить, а что — только враг государства имеет какой-то отличный от власти взгляд на жизнь.

Это вряд ли шутка, подобные протоколы социального рабства уже рассматриваются, вопрос лишь в систематизации и поэтапном введении. А пока приходится по-старинке, через обычный старый добрый террор. Но это ненадолго.

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