 

Президентом Литвы смогут стать лица, никогда не бывавшие на её территории

15.05.2021, 21:23, Разное
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Сейм Литвы внёс ряд изменений в закон «О президенте республики», в том числе отменил все требования относительно постоянного проживания на территории страны для лиц, баллотирующихся на пост главы государства.

Теперь президентом может быть избран любой гражданин любой страны, входящей в НАТО, даже если он никогда не посещал территорию Литвы. По мнению парламентариев, изменения в законе будут способствовать развитию меритократии в госаппарате и позволят привлекать более квалифицированных специалистов в качестве лидеров государства. Народные избранники надеются уже на следующих выборах увидеть в числе кандидатов в президенты бывших госсекретарей и президентов США, а также членов их семей.

По мнению депутата Арвидаса Анушаускаса, в XXI веке человеку не обязательно жить в стране, президентом которой он является, благодаря достижениям интернета.

– Если честно, я не вижу в нашей политической системе никого, кто смог бы стать следующим лидером нации. Зато я регулярно встречаю таких людей в Брюсселе и Вашингтоне. Спрашивается – почему мы не должны позволить им баллотироваться на этот пост? Если раньше незнание литовского языка и проживание за океаном было проблемой, то в век Google Translate и Skype все эти проблемы легко решаются, – сказал Анушаускас.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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