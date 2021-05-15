Ляйсан Утяшева и Павел Воля опубликовали фотографии подросшего сына Роберта

Май для семьи Воли-Утяшевой каждый год полон праздников. 6 мая супруги отметили 6-й день рождения их дочери Софии, а вчера, 14 мая, их сыну Роберту исполнилось 8 лет. В этом году Ляйсан и Павел решили показать жизненные пути обоих детей и с разницей в несколько дней опубликовали два слайдшоу, в которых собраны лучшие архивные кадры именинников.

В них родители добавили редкие снимки, на которых можно рассмотреть лица детей. И если подросшую Софию Павел и Ляйсан так и не показали, ограничившись снимки двух-трехлетней давности, то вот в конце видео в честь Роберта они добавили “свежий” портрет именинника.

Мой мальчик, тебе сегодня 8 лет!

Наш первый…

Ты пришел в этот мир с мамиными глазами и с ямочкой на щечке, как у нее…

Ангел мой!

Собрал меня в кучу, как настоящий мужчина и заставил взрослеть, ты во всем такой!!!

Мы можем говорить часами, с тобой так интересно! Можем ходить в походы и строить дома каждые выходные из всех подручных средств…

Играть в машинки, теннис, баскетбол…

Танцевать под твой любимый Muse и смотреть фильмы про природу…

Роберт, это счастье быть твоей мамой!!

Наш боец за справедливость.

Трогательный, добрый и самый любимый мальчишка …

Сынок, с днем рождения тебя, береги себя, сынок!!!

Мы с папой @pavelvolyaofficial тебя очень любим!

P.S. стихи папины, слезы счастья мамины!

– такими стихами родители сопроводили видео в сети. Как Воля и Утяшева поздравили Софию с ее днем рождения и как они провели этот день, читайте здесь.

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Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

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Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в сентябре 2012 года. 14 мая 2013 года на свет появился их первенец, сын Роберт. Через 2 года, 6 мая 2015 года, Ляйсан родила второго ребенка, дочь Софию. Пара редко показывает своих детей, но теперь уже и не скрывает. Впервые супруги показали детей в 2018 году, когда Роберту было 5 лет, а Софии – 3 года. До этого момента ни в социальных сетях, ни в прессе не было ни одной фотографии, на которой было бы видно лица малышей.

Также вы можете прочитать интервью Ляйсан журналу HELLO!, в котором она рассказала о Павле Воле, детях и о том, как стать суперженщиной – ищите его здесь.