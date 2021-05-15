Модель и блогер: факты о 17-летней наследнице, которой сын последнего короля Италии подарил свой титул

На этой неделе стало известно о новой звезде, которая зажглась на небосклоне современного монаршего мира: издание Daily Mail сообщило о том, что 84-летний наследный принц Италии Виктор Эммануил Савойский, сын последнего короля государства Умберто II, заявил о передаче своего монаршего титула. Его обладательницей стала внучка Виктора – Виттория Савойская. Таким оригинальным способом он поздравил девушку с прошедшим днем рождения, когда ей исполнилось 17 лет. Этот титул означает, что после смерти своего деда Виттория возглавит правящую династию и станет первой женщиной за 1000 лет, которая встанет во главе этой семьи.

Виттория Савойская

Чтобы понять, на что претендует эта девушка, необходим краткий экскурс в историю Италии и этой семьи в частности. Виктор Эммануил родился в 1937 году и является единственным сыном короля Италии. Кроме него у Умберто I и его супруги Марии Жозе-Бельгийской, дочери экс-короля Бельгии Альберта I, родились три дочери. Умберто пробыл на троне всего 34 дня – уже 12 июня 1946 года он был свергнут в ходе общенационального референдума об устройстве страны, когда Италия из монархии стала республикой.

После смерти отца в 1983 году Виктор Эммануил стал главой Савойской династии, правда, после трансформации монархии в республику королевская семья осталась лишь номинально и не могла влиять ни на какие процессы в своей же стране. Долгие годы он, его жена Марина и другие родственники жили в изгнании за границей, и только в 2002 году главе дома и его семье разрешили вернуться на родину, а заодно сняли запрет на участие в политической и экономической жизни страны.

Однако в 2006 разгорелся крупный коррупционный скандал: в 2006 году деда Виттории обвинили в незаконном бизнесе, подделке документов и использовании секс-услуг. Годом позже он и его сын, отец Виттории, подали коллективный иск к руководству Италии о возмещения морального ущерба в размере 260 миллионов евро и возврате всей собственности, которую у них изъяли много лет назад. К их удивлению, такой поступок вызвал шквал критики у итальянцев, а родственники открестились от иска. В итоге компенсацию семейство так и не получило. Последние 15 лет и по сей день наследный принц живет в Швейцарии.



Что касается девушки, ей было суждено быть известной с рождения: особа королевских кровей, дочь Эммануила Филиберта Савойского и французской актрисы Клотильды Куро – Виттория Кристина Аделаид Кьяра Мария Савойская – родилась 28 декабря 2003 года. У нее есть сестра Луиза, которая младше ее на два с половиной года. Но, несмотря на ее прямое родство с Виктором Эммануилом Савойским, решение о передаче ей титула смутило итальянцев.

Причиной тому стала отчасти деятельность девушки: она – блогер-инфлюенсер с несколькими десятками тысяч подписчиков в Instagram, также она пробует себя в качестве модели. Виттория большую часть времени живет в Париже и учится в частной школе École Diagonale. В свободное время Виттория участвует в фотосессиях и путешествует между Женевой, где она родилась, Монте-Карло, где живут ее родители, и итальянской коммуной Умбертиде, исторической родиной. Еще у нее есть еще один весомый, но весьма сомнительный источник заработка – гивы, то есть розыгрыши для подписчиков при участии разных брендов.

Такой подарок стал неожиданностью для Виттории. В разговоре с The New York Times она призналась, что это “лучший подарок, который дедушка мог ей преподнести”. Впрочем, недовольным таким раскладом остался отец Виттории и сын Виктора Эммануила Савойского – Эммануил Филиберт. Он прокомментировал решение отца с горечью:

Наши дальние родственники из семьи Аоста надеялись, что им наконец-то перейдет титул, о котором они мечтали целых 150 лет. Ведь у меня не было сыновей, лишь две дочери. Но теперь они сели в лужу и очень от этого злятся.

Принц Виктор Эммануил Савойский с женой, принцессой Мариной Савойской (слева), сыном Эммануилом Филибертом (по центру справа от главы дома) и невесткой, женой Эммануила, Клотильдой Куро на свадьбе принца Монако Альберта II и принцессы Шарлен, 2 июля 2011 года

Дальние родственники девушки уверены – присуждать ей титул 84-летний Виктор Эммануил не имел никакого права. С таким заявлением уже выступил принц Аймоне Савойский-Аостский, топ-менеджер московского отделения компании Pirelli и потомок соседней ветви Савойской династии (той самой семьи Аоста, о которой упомянул Эммануил в цитате выше).

Он считает, что намерен оспорить свое право на “трон” (учитывая, что Италия уже давно не является монархией, борьба, скорее, пойдет за политическое и экономическое влияние в Италии и в Европе, а также за многомиллионное состояние). Примечательно, что много столетий в этой семье действовал принцип примогенитуры – то есть корона передавалась исключительно по мужской линии, однако Виктор Эммануил Савойский поступил вопреки устоям.

Сын 84-летнего наследного принца Италии Виктора Эммануила Савойского – Эммануил Филиберт с женой, французской актрисой Клотильдой Куро и дочерьми: Витторией (слева) и Луизой (справа)

Как будет развиваться эта история, пока предсказать сложно. Но за модными образами молодой девушки с итальянскими корнями предлагаем следить при любом раскладе.