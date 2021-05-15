Я принадлежу себе! – Айза Долматова посетовала на недостатки публичности

Популярная ведущая и инста-блогер Айза Долматова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой предалась философским измышлениям о неприятных ощущениях, сопутствующих публичным людям. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Публикация в личном микроблоге была сделана в виде короткого пятисекундного видеоролика, в котором позирующая перед камерой хозяйка аккаунта жеманно улыбается воображаемому зрителю, слегка прищурив взгляд. Видео ведущая сопроводила весьма пространными откровениями, в которых призналась, что присущая ей известность и публичность несколько тяготит её, поскольку выставляет “напоказ” абсолютно личные нюансы жизни.

“Я не в отношениях! Я не планирую тонуть в любви! Хочу познакомиться с собой! Я полна идей, планов, проектов и мечт!” – пояснила подписчикам Айза Долматова.

Также она порекомендовала особо придирчивым “фанатам” оградить её от своих замечаний, поскольку не считает для себя нужным быть чьим-то “покемоном” – игрушкой, выполняющей чужие команды. “Я принадлежу себе! Вы – себе! Есть личные границы, которые я до конца жизни буду отстаивать!” – заключила инстадива. Стоит отметить: негодование Долматовой от постоянного троллинга части фолловеров было столь велико, что она не погнушалась употребить в своих откровениях ненормативное “словечко”.



Изображение взято с: instagram @aizalovesam

Часть подписчиков, со своей стороны, в ответ выступили с критикой морального облика самой хозяйки аккаунта, упомянув, что количество её любовных перипетий порой превышает разумные границы, а самомнение является чересчур высоким. Впрочем, большинство поклонников, напротив, однозначно поддержало любимицу, выказав полный респект её жизненной позиции. За сутки блиц-видеоролик просмотрело более 160 тысяч посетителей страницы.

Источник: www.instagram.com