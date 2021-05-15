Чтобы не было проблем с кожей, нужно правильно использовать 3 косметических средства (мицеллярную воду обязательно нужно смывать)

Бьюти-индустрия сегодня достаточно разнообразна. Современные бренды представляют различные продукты для омоложения, очистки, увлажнения, а также ухода за кожными покровами. Именно поэтому подобрать идеальное средство может быть достаточно сложной задачей.

Однако даже если вы выберете требуемое средство для кожи и начнете им пользоваться, совершенно не обязательно, что оно даст требуемый результат. Естественно, проблема может заключаться в том, что это средство вам не подходит или оно сделано не совсем качественным образом. Кроме того, причиной этого может быть то, что вы просто неправильно используете косметическое средство.

Неправильное использование бьюти-средств может привести к проблемам не только с кожными покровами, но и со здоровьем в целом. Именно поэтому, перед применением того или иного продукта нужно тщательно изучать его этикетку. Это позволит получить желаемый результат. Вот несколько средств, которые, вы, скорее всего, используете неправильно.

Мицеллярная вода

Мицеллярная вода по своему действию похожа на лосьон, с той только лишь разницей, что она не содержит в своем составе спирта. В ее составе содержатся другие активные компоненты (мицеллы), и все загрязнения, которые они собирают, остаются на лице, пока это средство не смоется водой.

При продолжительном контакте воды с кожными покровами вода действует как мыло, а это может спровоцировать раздражение. Кроме того, согласно проведенному исследованию, если не смывать с кожи мицеллярную воду, она может привести к появлению преждевременных морщин.

Кроме того, косметологи говорят о том, что это средство не предназначено для глубокой очистки кожных покровов. Именно поэтому мицеллярная вода должна стать важной ступенью в очистке, но не единственной.

Маска для лица

Все виды масок для лица стоит использовать в соответствии с инструкцией, которая содержится на упаковке. Не нужно оставлять эту маску на лице на ночь, если производитель не указывает этого. Это может привести к достаточно серьезным проблемам с кожными покровами.

Тканевые маски для лица нужно снимать до того времени, пока они не высохнут. Если этого не сделать, то маска начнет вытягивать влагу из кожи, что сделает ее более сухой.

То же самое происходит и с глиняными масками. Их нужно наносить толстым слоем, чтобы влага испарялась намного медленнее. Удалять их нужно в тот момент, пока они полностью не высохли.

Термальная вода

Многие используют термальную воду для того, чтобы насытить кожные покровы полезными микроэлементами, а также увлажнить их. Особенно активно применяют это средство в теплое время года.

Однако на самом деле термальная вода, как и любая другая, не может выступать в качестве увлажняющего средства, так как просто испаряется с поверхности кожи. Чтобы достичь желаемого эффекта, нужно наносить термальную воду после тоника и перед кремом.