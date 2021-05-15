Не стоит выбрасывать большие картонные коробки. Мастерим из них для детей оригинальный игровой домик

Не стоит выбрасывать объемные коробки, к примеру, из-под купленной мебели или бытовой техники. Из них очень легко сделать своими руками настоящий большой игровой домик для ребенка. Займет изготовление такой игрушки совсем немного времени, а собирать ее вместе с ребенком будет очень увлекательно.

Что понадобится

Для изготовления игрового домика вам будут нужны:

картонные коробки;карандаш;лист плотной бумаги для шаблона;линейка, ножницы;клей;изолента или скотч.

Коробки для изготовления такого домика лучше брать очень большие и из жесткого картона. Чаще всего в такие коробки упаковывают длинные или габаритные детали мебельных комплектов. В этом случае домик в последующем прослужит намного дольше.

Расчет треугольников

Собираться игровой домик будет из картонных треугольников, вырезанных из коробки. Конечно, рассчитать самостоятельно необходимые размеры этих треугольников, а также их количество достаточно проблематично. Однако эту работу можно себе значительно упростить.

Для этого нужно лишь воспользоваться онлайн-калькулятором. Чтобы найти такой калькулятор, наберите в поисковике запрос: «Калькулятор геодезических купольных конструкций онлайн». Введя необходимые параметры, вы легко рассчитаете нужное для создания купола количество треугольников и их размеры.

Шаг, который нельзя пропускать

Определившись с размерами и количеством треугольников, создайте шаблон. Пропускать этот шаг нельзя. Ваши треугольники должны иметь абсолютно одинаковые размеры. В противном случае домик получится кривым и неаккуратным. Создавая такой шаблон, оставьте дополнительное место на сгибы.

Сгибы

Разберите большую картонную коробку. Нарисуйте на ней треугольники рядами. Вырежьте их ножницами. Теперь сделайте сгибы. Для того чтобы сгибы получились одинаковыми и аккуратными, в процессе работы используйте линейку. Приставляйте линейку к контурной линии треугольника и загибайте край.

Склеивание пятиугольников

Как только вы загнете края у всех вырезанных из картона треугольников, можно приступать к сборке игрового домика. Сначала вам будет нужно склеить пятиугольник. Разложите 5 треугольников на ровной поверхности вершинами друг к другу. Теперь склейте их вместе, соединяя сгибы.

Точно таким же образом склейте из треугольников еще 5 пятиугольников. В общей сложности у вас должно получиться 6 пятиугольников.

Сборка купола: инструкция

Тщательно просушите склеенные пятиугольники. Теперь соедините 5 пятиугольников вместе в линию. Стыкуйте пятиугольники углами в горизонтальной плоскости.

Добавляйте два скрепляющих треугольника — сверху и снизу. В одном месте нижний треугольник пропустите. Здесь в последующем будет располагаться вход в домик.

На заключительном этапе сборки шара вклейте в отверстие наверху шестой пятиугольник. Дождитесь высыхания клея.

Основание домика

Далее вам нужно будет вырезать из картона прямоугольники. Их длина будет зависеть от того, какой высоты вы хотите сделать домик. Ширина прямоугольников при этом должна быть равна длине стороны треугольников. Конечно, раскраивать четырехугольники нужно также с учетом припусков.

Вырезанные таким образом прямоугольники приклейте внизу купола из пятиугольников по кругу. В месте расположения двери прямоугольник не вклеивайте.

Заключительный этап

Внизу двери при желании вы можете сделать порожек — полоску картона. Чтобы домик получился более надежным и в последующем прослужил дольше, все стыки стоит укрепить изолентой или скотчем.

Скотч старайтесь наклеивать ровно. Укреплять стыки изнутри домика не обязательно. Достаточно будет наклеить скотч только снаружи. Пол в домике также делать не обязательно. Игрушку можно просто поставить на ковер и застелить изнутри чем-нибудь мягким.