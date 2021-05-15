В Москве сильный ветер повредил вывеску Госдумы

В Москве из-за сильного ветра с вывески на здании Государственной думы на Охотном ряду сорвалась буква «А», сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Как отметила Крылова, вызваны специалисты, которые в ближайшее время все исправят. «Возможно, к утру», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря управляющего делами президента. По ее словам, упавшая буква помялась и требует реставрации.

Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы до утра воскресенья.

Напомним, в четверг ветер повалил в Москве 59 деревьев, 26 автомобилей получили повреждения, пострадали три человека.