 

В Москве сильный ветер повредил вывеску Госдумы

15.05.2021, 20:40, Новости дня
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В Москве из-за сильного ветра с вывески на здании Государственной думы на Охотном ряду сорвалась буква «А», сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Как отметила Крылова, вызваны специалисты, которые в ближайшее время все исправят. «Возможно, к утру», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря управляющего делами президента. По ее словам, упавшая буква помялась и требует реставрации.

 

Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы до утра воскресенья.

Напомним, в четверг ветер повалил в Москве 59 деревьев, 26 автомобилей получили повреждения, пострадали три человека.



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