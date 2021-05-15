Определен предварительный состав российской команды на ЧМ по хоккею

Первый вице-президент Федерации хоккея РФ (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что тренерский штаб российской команды назвал имена 26 хоккеистов, которые вошли в состав сборной на чемпионат мира в Риге.

Состав сборной РФ выглядит следующим образом: вратари – Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА); защитники – Артем Зуб («Оттава», НХЛ), Иван Проворов («Филадельфия», НХЛ), Владислав Гавриков («Коламбус», НХЛ), Никита Нестеров («Калгари», НХЛ), Григорий Дронов («Металлург»), Динар Хафизуллин, Игорь Ожиганов (оба – СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба – «Локомотив»); нападающие – Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все – СКА), Сергей Толчинский («Авангард»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Михаил Григоренко («Коламбус», НХЛ), Александр Барабанов («Сан-Хосе», НХЛ), передает ТАСС.

В пресс-службе Федерации хоккея РФ сообщили, что защитник Егор Яковлев, который был капитаном команды на Чешских играх, не попал в предварительный состав на чемпионат мира.

«Капитаном команды будет Антон Слепышев», – добавили в пресс-службе.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.