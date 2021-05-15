Появилось фото гендерно-нейтральной феи-крестной из «Золушки»

В Сети появились первые кадры с феей-крестной, которую играет в фильме по мотивам сказки «Золушка», темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер.

Издание Entertainment Weekly опубликовало дебютные кадры мюзикла. Главная роль досталась кубино-американской певице Камилле Кабельо. Принца Роберта на экране воплотит британец Николас Голицын. Однако основное внимание привлек Портер, который является открытым геем. Он получил роль Феи-крестной с нейтральным гендером, информирует «ФАН».

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Публикация от Sir Jones, Creative Director (@only1sirjones)

Американская компания решила подготовить новую «Золушку» для цифровой премьеры, которая состоится в сентябре 2021 года. Посмотреть ее можно будет сразу на стриминг-сервисе Prime Video.

Ранее сообщалось также, что студия Disney снимает фильм по мотивам сказки «Золушка», где главную роль играет актер-афроамериканец, звезда фильма «Оно» Чоузен Джейкобс. В прошлом году стало известно, что в новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер.