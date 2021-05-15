 

В России школьницы сожгли ферму на съемках видео для TikTok

15.05.2021, 20:38, Новости дня
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Школьницы пришли на местную ферму, где лежали две скирды соломы общей массой более 195 тонн. Девочки подожгли сухие стебли и начали тушить их.

“Игры с огнем привели к плачевному результату. Вспыхнуло пламя, которое девочки пытались сбить, но не смогли. Испугавшись, они убежали”, – говорится в сообщении.

Огонь потушили сотрудники пожарной службы, но ферма сгорела. Ущерб оценили в 150 тыс. руб. (около 56 тыс. грн).

Полицейские опросили работников фермы и местных жителей. В итоге они нашли девочек. На их родителей составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

“Владелец фермы может в частном порядке подать в суд и потребовать с родителей возмещение ущерба”, – подчеркнули в МВД.

В конце мая будут решать вопрос о постановке школьниц на учет в полицию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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